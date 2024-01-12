«Задыхаются в горячем пару». Омичи рассказали о коммунальной катастрофе в многоэтажке

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В паблике ЧП «Омск» жители областного центра рассказали о коммунальных неудобствах, которые им приходится терпеть с прошлого года. По словам автора поста, проблема беспокоит их на протяжении уже двух месяцев.
С 3 ноября 2023 года в доме № 181 по улице 7-я Линия невозможно нормально передвигаться. Причина — пар в подъезде, который поднялся из-за коммунальной аварии на теплосетях.
«Жители дома задыхаются в горячем пару и пробираются по подъезду на ощупь. Городские службы это аварией не считают и устранять не торопятся», — отметила омичка в посте.
Она запечатлела, как выглядит подъезд. В видео проговаривается, что оно снято 11 января 2024 года.
Как отметила женщина, жильцы подавали заявки на устранение аварии и ее последствий в управляющую компанию, которая следит за домом, в «Тепловую компанию». Омичи обращались не только в администрацию города, но и в Госжилинспекцию Омской области. Также обращение, по словам автора поста, оставляли и на странице губернатора Виталия Хоценко, однако помощи так никто не оказал.
В комментариях пресс-служба администрации Омска подтвердила, что на тепловых сетях по улице 7-я Линия, 181 произошло повреждение. По информации мэрии, восстановительные работы на этом участке проведут сегодня, 12 января, то есть спустя два месяца после первого обращения жильцов дома.