«Задыхаются в горячем пару». Омичи рассказали о коммунальной катастрофе в многоэтажке

Как отметила женщина, жильцы подавали заявки на устранение аварии и ее последствий в управляющую компанию, которая следит за домом, в «Тепловую компанию». Омичи обращались не только в администрацию города, но и в Госжилинспекцию Омской области. Также обращение, по словам автора поста, оставляли и на странице губернатора Виталия Хоценко, однако помощи так никто не оказал.