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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

иллюстрация

«Задыхаются в горячем пару». Омичи рассказали о коммунальной катастрофе в многоэтажке

12 января 2024, 05:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за коммунальной аварии в подъезде многоэтажки образовался густой пар

На место собираются выехать аварийные бригады, но только спустя два месяца после первого обращения.

В паблике ЧП «Омск» жители областного центра рассказали о коммунальных неудобствах, которые им приходится терпеть с прошлого года. По словам автора поста, проблема беспокоит их на протяжении уже двух месяцев.

С 3 ноября 2023 года в доме № 181 по улице 7-я Линия невозможно нормально передвигаться. Причина — пар в подъезде, который поднялся из-за коммунальной аварии на теплосетях.

«Жители дома задыхаются в горячем пару и пробираются по подъезду на ощупь. Городские службы это аварией не считают и устранять не торопятся», — отметила омичка в посте.

Она запечатлела, как выглядит подъезд. В видео проговаривается, что оно снято 11 января 2024 года.

Фото: «ЧП Омск»

Как отметила женщина, жильцы подавали заявки на устранение аварии и ее последствий в управляющую компанию, которая следит за домом, в «Тепловую компанию». Омичи обращались не только в администрацию города, но и в Госжилинспекцию Омской области. Также обращение, по словам автора поста, оставляли и на странице губернатора Виталия Хоценко, однако помощи так никто не оказал.

В комментариях пресс-служба администрации Омска подтвердила, что на тепловых сетях по улице 7-я Линия, 181 произошло повреждение. По информации мэрии, восстановительные работы на этом участке проведут сегодня, 12 января, то есть спустя два месяца после первого обращения жильцов дома.

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#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Коммунальная авария#Алина Ясинская
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