Водители недовольны. Новую площадку для отдыха омичей хотят обустроить на Лукашевича

На подготовку мастер-плана уйдет около года. Для этого планируют устраивать стратегические сессии и с органами власти, и с муниципальными образованиями, и с населением. На мастер-плане будут сразу обозначены объекты, которые власти хотят видеть на том или ином участке: гостиницы, спорткомплексы, бассейны, жилье. И с этими предложениями уже будут приходить к инвесторам.