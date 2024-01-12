Водители недовольны. Новую площадку для отдыха омичей хотят обустроить на Лукашевича

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Во время сегодняшней пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко рассказал, где в городе может появиться новая площадка для проведения массовых мероприятий и отдыха омичей.
«У нас есть идея сформировать новую площадь Омску, потому что в городе площадей не хватает. По сути, ярко выраженной большой площади у нас нет. Соборная площадь для этих целей не предназначена, потому что там автотранспорт. Вы знаете, как люди относятся к любому перекрытию», — отметил глава региона.
Местом для новой площади губернатор видит улицу Лукашевича на Левобережье. Свободное большое поле можно использовать также под застройку жилья, создание спортивных объектов, музейных комплексов.
«И там же потенциально сделать большую площадь, тысяч на 100 человек, где можно было бы спокойно проводить все мероприятия. Это перспектива не завтрашнего дня. Все решения мы хотим заложить в мастер-плане, который будет рассчитан до 2035 года», — добавил Хоценко.
На подготовку мастер-плана уйдет около года. Для этого планируют устраивать стратегические сессии и с органами власти, и с муниципальными образованиями, и с населением. На мастер-плане будут сразу обозначены объекты, которые власти хотят видеть на том или ином участке: гостиницы, спорткомплексы, бассейны, жилье. И с этими предложениями уже будут приходить к инвесторам.
Напомним, что о переносе массовых мероприятий с Соборной площади в другое место в Омске заговорили в июне этого года. Каждое перекрытие приводит к пробкам и болезненно воспринимается многими омичами: