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В Роспотребнадзоре омичам рассказали, икру каких компаний опасно употреблять

Продукция незаконна. В Роспотребнадзоре назвали компании, чью икру опасно употреблять

11 января 2024, 08:37
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре омичам рассказали, икру каких компаний опасно употреблять

В ведомстве предупредили, что красная икра, на банке которой обозначены производители ООО «Персей» и ООО «Нави», производится и продается незаконно.

В управлении регионального Роспотребнадзора рассказали, что продукт под названием «Икра лососевая зернистая», на которой указан сахалинский производитель ООО «Персей» или его правопреемник ООО «Нави», производится и продается незаконно.

Оба этих предприятия, по информации ведомства, закрылись в 2016 и 2017 годах соответственно. Сейчас они являются «призраками» и не производят никакой продукции, а то, что продается под их именами — употреблять опасно.

«В случае обнаружения икры лососевой зернистой баночной указанных производителей, необходимо обратиться с сообщением о факте её продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области», — обратились к жителям региона в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Город55 писал об обнаружении на территории Омской области пельменей, которые изготавливаются с явными нарушениями. Так, в продукте под названием «Пельмени из мяса индейки» во время проверки не обнаружили индейки в составе.

А что тогда ели? В Омской области в тонне пельменей с индейкой не нашли мясо индейки
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#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Опасность#Рыба#Икра#Управление Роспотребнадзора#Анастасия Баянова#Красная икра
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