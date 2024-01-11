Продукция незаконна. В Роспотребнадзоре назвали компании, чью икру опасно употреблять

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В управлении регионального Роспотребнадзора рассказали, что продукт под названием «Икра лососевая зернистая», на которой указан сахалинский производитель ООО «Персей» или его правопреемник ООО «Нави», производится и продается незаконно.
Оба этих предприятия, по информации ведомства, закрылись в 2016 и 2017 годах соответственно. Сейчас они являются «призраками» и не производят никакой продукции, а то, что продается под их именами — употреблять опасно.
«В случае обнаружения икры лососевой зернистой баночной указанных производителей, необходимо обратиться с сообщением о факте её продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области», — обратились к жителям региона в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее Город55 писал об обнаружении на территории Омской области пельменей, которые изготавливаются с явными нарушениями. Так, в продукте под названием «Пельмени из мяса индейки» во время проверки не обнаружили индейки в составе.