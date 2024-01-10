Торговцев фруктами со 2-й Солнечной могут исключить из ЕГРЮЛ

В судьбе общества с ограниченной ответственностью «Артэс-Сибирь», зарегистрированного в Омске на 2-й Солнечной, наметился новый поворот. Налоговики пришли к выводу, что эта компания отсутствует по своему юридическому адресу. В официальном сообщении на эту тему фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, на основании решения регистрирующего органа».