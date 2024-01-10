Торговцев фруктами со 2-й Солнечной могут исключить из ЕГРЮЛ

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В судьбе общества с ограниченной ответственностью «Артэс-Сибирь», зарегистрированного в Омске на 2-й Солнечной, наметился новый поворот. Налоговики пришли к выводу, что эта компания отсутствует по своему юридическому адресу. В официальном сообщении на эту тему фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, на основании решения регистрирующего органа».
За таким открытием налоговой может следовать требование исключить фирму из реестра, то есть фактически ликвидировать ее. Впрочем, ситуация может быть исправлена, если в ЕГРЮЛ появятся корректные данные.
«Артэс-Сиб» занимается оптовой торговлей фруктами и овощами, выручка компании за 2022 год (последний год, за который есть финансовые данные) составила почти 14 млн рублей. Стоимость активов выражается отрицательным числом (минус 11 млн рублей), 2022 финансовый год был закрыт с убытком почти полтора млн.
Директором фирмы является Маир Ханлар Оглы Маммадов. 10% уставного капитала «Артэс-Сиб» принадлежат самому обществу, а остальными 90% владеет ЗАО «Союзпромконтракт», прописанное в Наро-Фоминске в Московской области. У этой фирмы есть и другие «дочки» — «Артэс-СПб», «Артэс-Урал», «Артэс-Фрэш» (у них та же специализация) и ООО «Контранс» (эта фирма занимается автомобильными грузоперевозками).
Отметим, что сейчас «Артэс-Сиб» проходит процедуру банкротства по инициативе все той же Налоговой службы.