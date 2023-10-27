Налоговая начала банкротить омскую «дочку» «Союзпромконтракта»

Директором фиримы является Маир Ханлар Оглы Маммадов. 10% уставного капитала «Артэс-Сиб» принадлежат самому обществу, а остальными 90% владеет ЗАО «Союзпромконтракт», прописанное в Наро-Фоминске в Московской области. У этой фирмы есть и другие «дочки» — «Артэс-СПб», «Артэс-Урал», «Артэс-Фрэш» (у них та же специализация) и ООО «Контранс» (эта фирма занимается автомобильными грузоперевозками).