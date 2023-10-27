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Компания Маира Маммадова может быть объявлена несостоятельным должником

Налоговая начала банкротить омскую «дочку» «Союзпромконтракта»

27 октября 2023, 08:48
Фото: 1MI

Компания Маира Маммадова может быть объявлена несостоятельным должником

Фирма «Артэс-Сиб» занимается оптовыми продажами фруктов и овощей.

В обществое с ограниченной ответственностью «Артэс-Сиб», прописанное в Омске на 2-й Солнечной, может быть запущена процедура банкротства. Во всяком случае, с такой инициативой выступили омские налоговики, уже направившие в суд соответствующие документы.

— Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась 26.10.2023 в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ООО «АРТЭС-СИБ» несостоятельным (банкротом), — говорится в официальном сообщении.

«Артэс-Сиб» занимается оптовой торговлей фруктами и овощами, выручка компании за прошлый год составила почти 14 млн рублей. Стоимость активов выражается отрицательным числом (минус 11 млн рублей), 2022 финансовый год был закрыт с убытком почти полтора млн.

Директором фиримы является Маир Ханлар Оглы Маммадов. 10% уставного капитала «Артэс-Сиб» принадлежат самому обществу, а остальными 90% владеет ЗАО «Союзпромконтракт», прописанное в Наро-Фоминске в Московской области. У этой фирмы есть и другие «дочки» — «Артэс-СПб», «Артэс-Урал», «Артэс-Фрэш» (у них та же специализация) и ООО «Контранс» (эта фирма занимается автомобильными грузоперевозками).

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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