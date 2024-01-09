Удар в сердце. Ранее судимый омич воткнул нож в незнакомца посреди улицы

Удалось установить, что к смерти причастен ранее судимый за убийство и другие преступления мужчина. Сейчас он задержан. Следствие выдвинуло версию, что нападение на незнакомца произошло по незначительному поводу. По фото с места преступления можно предположить, что причиной стало справленные нужды в неприспособленном для этого месте.