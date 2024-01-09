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Неоднократно судимый мужчина убил незнакомца ударом ножа в грудь

Удар в сердце. Ранее судимый омич воткнул нож в незнакомца посреди улицы

9 января 2024, 10:16
Фото: Прокуратура Омской области

Неоднократно судимый мужчина убил незнакомца ударом ножа в грудь

Сейчас дело расследует региональный следственный комитет, подозреваемый уже задержан.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ночью с 8 на 9 января возле дома на улице Дементьева следователи обнаружили тело 51-летнего омича с признаками насильственной гибели.

Удалось установить, что к смерти причастен ранее судимый за убийство и другие преступления мужчина. Сейчас он задержан. Следствие выдвинуло версию, что нападение на незнакомца произошло по незначительному поводу. По фото с места преступления можно предположить, что причиной стало справленные нужды в неприспособленном для этого месте.

Проверка по факту произошедшего продолжается, следователи устанавливают все детали и обстоятельства преступления, сообщил в пресс-службе СК СКР по Омской области.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Убийство#Новости#Убил#Убийца#Жестокое убийство#Анастасия Баянова
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