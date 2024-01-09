Удар в сердце. Ранее судимый омич воткнул нож в незнакомца посреди улицы

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ночью с 8 на 9 января возле дома на улице Дементьева следователи обнаружили тело 51-летнего омича с признаками насильственной гибели.
Удалось установить, что к смерти причастен ранее судимый за убийство и другие преступления мужчина. Сейчас он задержан. Следствие выдвинуло версию, что нападение на незнакомца произошло по незначительному поводу. По фото с места преступления можно предположить, что причиной стало справленные нужды в неприспособленном для этого месте.
Проверка по факту произошедшего продолжается, следователи устанавливают все детали и обстоятельства преступления, сообщил в пресс-службе СК СКР по Омской области.