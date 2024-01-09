Лариса Знаменских начала ликвидацию одной из своих фирм

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс на Лобкова», прописанное в Омске на 3-й Автомобильной улице, поменяло статус. Сейчас оно находится в процессе ликвидации, причем процесс запущен по инициативе учредителя. В официальном сообщении на этот счет фигурирует «заявление участников об исключении организации категории малого/среднего бизнеса из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке».
Напомним: уставный капитал ТК принадлежит Ларисе Знаменских. Ее компаньоном еще недавно был Илья Коган, отказавшийся от своей доли. Знаменских принадлежит к известной в Омске предпринимательской семье: в 2010–2012 годах она владела 72% «Торгового дома „Сладонеж“ и занимала в этой компании пост директора. Сейчас Знаменских принадлежат еще и 25% УК специализированного застройщика „Тарские колокола“, причем один из ее компаньонов — Роман Бабиков, руководитель „Омскметаллооптторга“.
В уставном капитале «ТК на Лобкова» 10 тысяч рублей. Выручка фирмы за 2022 год (последний год, за который есть данные) составила всего 181 тысячу рублей, а стоимость активов «ТК» составляет минус 12 млн рублей.