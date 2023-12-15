Лариса Знаменских стала единственной владелицей «ТК на Лобкова»

Владелица ТК принадлежит к известной в Омске предпринимательской семье. В 2010–2012 годах она владела 72% «Торгового дома „Сладонеж“ и занимала в этой компании пост директора. Сейчас Ларисе Знаменских принадлежат еще и 25% УК специализированного застройщика „Тарские колокола“, причем один из ее компаньонов — Роман Бабиков, руководитель „Омскметаллооптторга“.