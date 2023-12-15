Лариса Знаменских стала единственной владелицей «ТК на Лобкова»

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В обществе с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс на Лобкова», прописанном в Омске на 3-й Автомобильной, изменилась структура собственности. Уставный капитал этой фирмы принадлежал напополам Ларисе Знаменских и Илье Когану, но 13 декабря Знаменских стала единственным учредителем.
Владелица ТК принадлежит к известной в Омске предпринимательской семье. В 2010–2012 годах она владела 72% «Торгового дома „Сладонеж“ и занимала в этой компании пост директора. Сейчас Ларисе Знаменских принадлежат еще и 25% УК специализированного застройщика „Тарские колокола“, причем один из ее компаньонов — Роман Бабиков, руководитель „Омскметаллооптторга“.
Директором «Тарских колоколов» является Дмитрий Коган. При этом у Ильи Когана, бывшего компаньона Знаменских по ТК на Лобкова, отчество Дмитриевич.
Напомним: в 2019 году владельцы торгового комплекса судились с департаментом имущественных отношений омской мэрии из-за арендной платы за землю под этим объектом. Суд тогда согласился с тем, что бизнесмены переплатили, и обязал чиновников вернуть часть денег.