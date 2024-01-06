«Вопросов даже не задают»: что происходит в омском турбизнесе на Новый год

Начало января — то самое время, когда существенная часть омичей может отвлечься от обычной жизни и как следует отдохнуть. Многие предпочитают отдыхать в новой для них обстановке — может быть, даже в другой стране. В эти праздничные дни мы по сложившейся традиции позвонили в несколько омских туристических агентств, чтобы узнать, как идут дела в этой сфере и где омичи-путешественники предпочитают наслаждаться новогодними каникулами.