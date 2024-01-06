«Вопросов даже не задают»: что происходит в омском турбизнесе на Новый год

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Начало января — то самое время, когда существенная часть омичей может отвлечься от обычной жизни и как следует отдохнуть. Многие предпочитают отдыхать в новой для них обстановке — может быть, даже в другой стране. В эти праздничные дни мы по сложившейся традиции позвонили в несколько омских туристических агентств, чтобы узнать, как идут дела в этой сфере и где омичи-путешественники предпочитают наслаждаться новогодними каникулами.
«Не только Хайнань»
По некоторым данным, в турбизнесе сейчас подъем. Во всяком случае, наша старая знакомая Светлана Бычкова, менеджер из агенства «Омтрэвел», говорит о существенном увеличении продаж.
— В этом году у нас перевозок из Омска в Таиланд ровно в 2 раза больше, чем год назад, — уточнила Светлана. — В прошлом году было 3 рейса в месяц, в этом — 6, и все они заполняются.
Таиланд — неизменный зимний лидер по привлекательности для омичей. Но активно развиваются, по данным «Омтрэвела», и другие направления, актуальные для зимы, — Сочи, Петербург. При этом отдых на Черном море и в Турции уже интересует омичей и в связи с летом: начались бронирования за долгие месяцы вперед.
Римма Пасечная из агентства «Дискавери» рассказала о заметной актуализации китайского направления.
— Это не только Хайнань с его пляжами, но и материк, — рассказала она. — Очень много бизнес-туристов, которым мы просто оформляем визу. Они едут по делам, для развития своего бизнеса, причем не только в Пекин и Шанхай, но и во многие другие регионы.
Директор туроператора «Серфари» Анастасия Дядич тоже рассказывает о повышении популярности Таиланда. Кроме того, есть Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы.
— Из путешествий по России в зимнем сезоне популярна Красная Поляна, тем более что есть прямые рейсы из Омска, — уточнила Анастасия. — Еще популярен Шерегеш, до которого удобно добираться и на своей машине, и на поезде или рейсовом автобусе.
Как добираться
Понятно, что логистика имеет принципиальное значение: каникулы не слишком длинные, а дорога на отдых и (тем более) обратно должна быть вполне комфортной. В «Омтрэвел» нам рассказали, что ехать через другие российские города или через Казахстан сейчас уже бессмысленно в отличие от прошлого года.
— Стоимость поездки в Таиланд из Омска по сравнению с Екатеринбургом и Новосибирском даже немного ниже, — объяснила Светлана Бычкова, — хотя раньше всегда было наоборот: Новосибирск был дешевле на 20-30%. Сейчас абсолютно нецелесообразно ехать в Новосибирск. Туда едут, только если нужна совершенно определенная дата, а это единичные случаи.
Впрочем, с другими направлениями все сложнее. Например, на Хайнань, по словам Светланы, можно улететь только через Казахстан, используя как промежуточные станции либо Астану, либо Новосибирск и Тараз. Рейсы на Шри-Ланку есть только из соседних российских городов, а на Кубу — только из Москвы. Но зато оттуда самолеты летят в солнечную Гавану почти каждый день.
— Во Вьетнам омичи летят из Астаны, в ОАЭ — из ближайших городов, — отметила Анастасия Дядич.
Цена вопроса
Уточняющий вопрос «Заметно ли подорожал отдых за год?» немного удивляет работников турагентств: им приходится объяснять вполне очевидные вещи. Однако развитие темы может получиться неожиданным.
— Нужно понимать, что валюта в прошлом году была 80, а в этом — 100, — констатирует Светлана Бычкова. — Но в целом на зимнее направление цены остались такими же, потому что перевозок много, и туроператоры немного двигаются по цене, чтобы все заполнить.
В турагентствах признают: рейсов сейчас очень много, и если судить по количеству, можно говорить о постепенном выходе на допандемийный уровень. Это влияет на цену.
— Из-за существенного увеличения числа рейсов по сравнению с 2021 и 2022 годом предложение начало превышать спрос, — признала Анастасия Дядич. — Например, омский рейс в Таиланд с возвратом 31 декабря вечером мы распродавали менее чем за 100 тысяч рублей на двоих, а это очень низкая цена.
За этим следует весьма радикальный вывод:
— Это первый год после пандемии и начала СВО, когда заграничные поездки на Новый год стали доступными по стоимости большему числу омичей, — уверена Анастасия.
Интересно, что в «Дискавери» придерживаются другого мнения.
— Конечно, цены изменились, — заявила Римма Пасечная. — У нас и курс рубля изменился за год. Если по каким-то направлениям путевки в валютной стоимости остались такие же или даже на уровне 2018–2019 года, то за счет разницы курсов стоимость выросла в 2, а то и в 3 раза…
«Видимо, адаптировались»
Самое интересное в этой новогодней истории — настроения потребителей. Год назад представители турагентств признавали, что психологический фон очень непростой. А сейчас, похоже, картина максимально благостная.
— В 2022 году многие боялись, что не выпустят из-за мобилизации, — признала Светлана Бычкова, — но теперь таких вопросов даже не задают. Год назад спрашивал каждый, сейчас — никто. Люди не задают вопросы ни про закрытие границ, ни про вирус. Видимо, адаптировались, позитив появился…
Римма Пасечная из «Дискавери» тоже не видит какие-то проблемы.
— Самые обычные настроения, — ответила она на уточняющий вопрос. — Те, кто привык путешествовать, путешествуют еще более рьяно, те, кто всегда чего-то боялся, сидят дома, смотрят телевизор и продолжают бояться…
Похоже, в туристической сфере сейчас царят максимально позитивные настроения. Потребитель привык к новым условиям, и для того, чтобы бизнес мог зарабатывать, нужно только одно — чтобы не стало хуже. На это и надеются наши собеседники в турагентствах.