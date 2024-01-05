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Хоценко рассказал о новых ФАПах и врачебных амбулаториях в Омской области

Хоценко рассказал о новых ФАПах и врачебных амбулаториях в Омской области

5 января 2024, 05:09
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Учреждения оборудованы не только для оказания медпомощи, но и для жилья медикам.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в регионе ввели в эксплуатацию новые ФАПы и врачебные амбулатории. Модульные медицинские учреждения появились в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который инициировал президент Владимир Путин.

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, в 2023 году было введено в эксплуатацию 75 современных ФАПов и врачебных амбулаторий. Правительство РФ при этом поддержало строительство медучреждений, где созданы условия не только для оказания помощи, но и для жилья медикам. В них оборудованы электричество, вода, канализация.

«Первые шесть таких учреждений скоро начнут принимать пациентов. Этот подход позволит нам привлекать медспециалистов для работы в сельской местности. В 2024 году в районах нашей области запланировано создание еще 12 ФАПов и 9 врачебных амбулаторий», — отметил Виталий Хоценко.
Хоценко анонсировал открытие в Омской области еще 72 «Точек роста» в 2024 году
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#Политика#Здоровье#Омск#Омская область#Медицина#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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