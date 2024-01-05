Хоценко рассказал о новых ФАПах и врачебных амбулаториях в Омской области

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в регионе ввели в эксплуатацию новые ФАПы и врачебные амбулатории. Модульные медицинские учреждения появились в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который инициировал президент Владимир Путин.
Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, в 2023 году было введено в эксплуатацию 75 современных ФАПов и врачебных амбулаторий. Правительство РФ при этом поддержало строительство медучреждений, где созданы условия не только для оказания помощи, но и для жилья медикам. В них оборудованы электричество, вода, канализация.
«Первые шесть таких учреждений скоро начнут принимать пациентов. Этот подход позволит нам привлекать медспециалистов для работы в сельской местности. В 2024 году в районах нашей области запланировано создание еще 12 ФАПов и 9 врачебных амбулаторий», — отметил Виталий Хоценко.