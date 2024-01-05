Хоценко рассказал о новых ФАПах и врачебных амбулаториях в Омской области

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, в 2023 году было введено в эксплуатацию 75 современных ФАПов и врачебных амбулаторий. Правительство РФ при этом поддержало строительство медучреждений, где созданы условия не только для оказания помощи, но и для жилья медикам. В них оборудованы электричество, вода, канализация.