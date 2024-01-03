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Updated Сегодня, 05:14

Хоценко анонсировал открытие в Омской области еще 72 «Точек роста» в 2024 году

Хоценко анонсировал открытие в Омской области еще 72 «Точек роста» в 2024 году

3 января 2024, 05:12
Фото: Илья Крылич / Минобр Омской области
В настоящий момент в регионе работают 300 центров образования.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал об открытии в 2024 году новых «Точек роста». К уже работающим 300 подобным центрам образования в новом году добавится 72 «Точки роста». Их открывают в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Помимо этого, в регионе для детей появятся и новые центры цифрового образования «ИТ-куб». Сейчас открыто четыре площадки: на базе школ №53 и №132 в Омске, в лицее им. К. Д. Ушинского в Калачинске и тарской школе № 3.

«В 2024 году сеть центров завершим созданием аналогичного центра на базе Исилькульского профессионально-педагогического колледжа. Сеть охватит северную, восточную и западную части региона, что сделает доступным ее для детей большей части области», — отметил Виталий Хоценко.
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#Образование#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Новости#Нацпроект#Открытие#Юлия Истомина#Виталий Хоценко
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