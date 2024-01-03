Хоценко анонсировал открытие в Омской области еще 72 «Точек роста» в 2024 году

Помимо этого, в регионе для детей появятся и новые центры цифрового образования «ИТ-куб». Сейчас открыто четыре площадки: на базе школ №53 и №132 в Омске, в лицее им. К. Д. Ушинского в Калачинске и тарской школе № 3.