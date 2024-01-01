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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Виталий Хоценко рассказал о разработке омской студентки в области защиты информации

Виталий Хоценко рассказал о разработке омской студентки в области защиты информации

1 января 2024, 06:01
Фото: Ирина Зыбина / Пресс-служба ОмГТУ
Екатерина Титова одержала победу во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу.

Студентка ОмГТУ Екатерина Титова разработала методику оценивания эффективности систем защиты информации на основе нестационарных марковских процессов. Омичка со своим исследованием одержала победу во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу.

Подробнее сегодня, 1 января, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Студентка ОмГТУ Екатерина Титова разработала новую методику оценивания эффективности систем защиты информации. Работу молодой ученой высоко оценили эксперты и исследование одержало победу на Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу. Разработка Екатерины поможет обнаруживать вторжения в информационные системы и повышать уровень защиты от кибератак. Гордимся нашей молодежью!» — написал глава региона.

Продолжить исследование Екатерина планирует в рамках магистерской диссертации.

#Общество#Омск#Кибератаки#Евгений Игишев#Научная работа
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