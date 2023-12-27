Лишился передних зубов. В Омской области ребенок пострадал от взрыва петарды

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В поселке Камышловский Любинского района 6-летний мальчик пострадал от взрыва пиротехники, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел накануне, 26 декабря. 34-летний отец троих детей приобрел пиротехнику и пытался повторить сюжет ролика, увиденного в интернете. Мужчина запихнул внутрь холодильника петарды, чтобы взорвать. Сыновей он отвел на безопасное, по его мнению, расстояние. Но одна из деталей все же отлетела в лицо мальчику.
Ребенок лишился передних зубов, у него травмирована губа и челюсть. В минздраве сообщили, что мальчика прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
«Семья является благополучной, характеризуется удовлетворительно, на учете в органах системы профилактики не состоит», — рассказали в прокуратуре.
Ведомство организовало проверку совместно с полицией.
Напомним, что при использовании пиротехники необходимо соблюдать требования безопасности.