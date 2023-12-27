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Лишился передних зубов. В Омской области ребенок пострадал от взрыва петарды

27 декабря 2023, 07:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области 6-летний ребенок лишился зубов из-за взрыва пиротехники

Мальчика прооперировали, его состояние оценивается как стабильное.

В поселке Камышловский Любинского района 6-летний мальчик пострадал от взрыва пиротехники, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне, 26 декабря. 34-летний отец троих детей приобрел пиротехнику и пытался повторить сюжет ролика, увиденного в интернете. Мужчина запихнул внутрь холодильника петарды, чтобы взорвать. Сыновей он отвел на безопасное, по его мнению, расстояние. Но одна из деталей все же отлетела в лицо мальчику.

Ребенок лишился передних зубов, у него травмирована губа и челюсть. В минздраве сообщили, что мальчика прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

«Семья является благополучной, характеризуется удовлетворительно, на учете в органах системы профилактики не состоит», — рассказали в прокуратуре.

Ведомство организовало проверку совместно с полицией.

Напомним, что при использовании пиротехники необходимо соблюдать требования безопасности.

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#Происшествия#Здоровье#Омская область#Минздрав#Детская больница#Пиротехника#Евгений Игишев
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