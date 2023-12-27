Лишился передних зубов. В Омской области ребенок пострадал от взрыва петарды

Инцидент произошел накануне, 26 декабря. 34-летний отец троих детей приобрел пиротехнику и пытался повторить сюжет ролика, увиденного в интернете. Мужчина запихнул внутрь холодильника петарды, чтобы взорвать. Сыновей он отвел на безопасное, по его мнению, расстояние. Но одна из деталей все же отлетела в лицо мальчику.