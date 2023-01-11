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Искры в глаз! В Новый год из-за петард серьезно пострадал молодой омич

Сегодня, 12:19
Фото: Город55

Молодой омич едва не лишился глаза из-за петарды

Омские медики принимали пострадавших в новогодние праздники.

Взрыв петарды дорого обошелся для 27-летнего жителя Омска на новогодних каникулах. Всему виной несоблюдение техники безопасности.

Омичу оказали помощь в кабинете офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева. Офтальмохирурги обработали ему рану, но степень тяжести раны не позволила сохранить зрение глазу. 

В эти праздники медики выделили этот случай с травмой глаза, как один из самый серьезных. Другим пациентам, которые обратились в больницу оказали помощь и прописали лечение. 

«Внук взорвал петарду, которая угодила в глаз деду. Пенсионер получил контузию глаза средней степени. С таким же диагнозом обратился 25-летний омич — ему в глаз угодила пробка от шампанского», — рассказывает заведующий кабинетом неотложной помощи Олег Шемчук.
   

На грядущий Старый Новый год минздрав Омской области просит омичей быть осторожными и не забывать о технике безопасности.

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#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Ксения Карагодина#Омская область#Происшествие#Салют
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