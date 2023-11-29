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Атака COVID-19. Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца января

29 ноября 2023, 11:49
Фото: Город55
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В Омской области из-за COVID-19 режим повышенной готовности продлили до января

Количество заболевших только за одну неделю выросло больше чем на половину обычного.

В Омской области продлили режим повышенной готовности в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании постоянного действующего оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Основанием для этого стали участившиеся случаи заражения. Так, с 20 по 26 ноября, количество заболевших стало выше на 55% по сравнению с предыдущей неделей. Одновременно с этим растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Режим повышенной готовности по итогу продлили в Омской области до 31 января 2024 года, сообщили в пресс-центре регионального минтруда. Добавим, что омские медики также находят у пациентов вирус А/H3N2. Острое респираторное заболеванием называют гонконгским гриппом. О его симптомах Город55 писал ниже по ссылке.

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#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Заболеваемость#Режим повышенной готовности#Коронавирусные ограничения#Алина Ясинская
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