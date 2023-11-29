Атака COVID-19. Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца января

Режим повышенной готовности по итогу продлили в Омской области до 31 января 2024 года, сообщили в пресс-центре регионального минтруда. Добавим, что омские медики также находят у пациентов вирус А/H3N2. Острое респираторное заболеванием называют гонконгским гриппом. О его симптомах Город55 писал ниже по ссылке.