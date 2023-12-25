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Мизулина-младшая занялась фейками о терактах в омских школах

25 декабря 2023, 02:07
Фото: 1MI
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Информация о предполагаемых нападения на учебные заведения распространяется в телеграм-каналах.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина занялась фейками о терактах в омских школах. Информация о предполагаемых нападения на учебные заведения распространялась в телеграм-каналах на прошлой неделе.

«Многие пишут из Омска. Мы уже направили в правоохранительные органы материалы по страшным каналам с угрозами школам», — сообщила Екатерина Мизулина в своем тг-канале.

Сообщения с угрозами появились и в других городах России. В них не указаны конкретные адреса школ, что свидетельствует о том, что рассылка фейковая.

Елена Мизулина официально ушла с поста сенатора от Омской области в Совфеде
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#Происшествия#Омская область#Елена Мизулина#Школы#Евгений Игишев#Угрозы#Правоохранительные органы
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