Мизулина-младшая занялась фейками о терактах в омских школах

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина занялась фейками о терактах в омских школах. Информация о предполагаемых нападения на учебные заведения распространялась в телеграм-каналах на прошлой неделе.
«Многие пишут из Омска. Мы уже направили в правоохранительные органы материалы по страшным каналам с угрозами школам», — сообщила Екатерина Мизулина в своем тг-канале.
Сообщения с угрозами появились и в других городах России. В них не указаны конкретные адреса школ, что свидетельствует о том, что рассылка фейковая.