Елена Мизулина официально ушла с поста сенатора от Омской области в Совфеде

Она проработала в парламенте 30 лет. В сентябре полномочия Мизулиной истекли. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила экс-сенатора, сказав, что ей всегда будут рады в Совфеде. Она также назвала Мизулину «профессионалом высочайшего класса и блистательным юристом».