Елена Мизулина официально ушла с поста сенатора от Омской области в Совфеде

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Сегодня, 11 октября, простились с Еленой Мизулиной, представлявшей Омскую область в Совете Федерации. Ей вручили почетный знак верхней палаты. Она получила его за заслуги в развитии парламентаризма.
Она проработала в парламенте 30 лет. В сентябре полномочия Мизулиной истекли. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила экс-сенатора, сказав, что ей всегда будут рады в Совфеде. Она также назвала Мизулину «профессионалом высочайшего класса и блистательным юристом».
«Это человек, который большую часть своей жизни посвятил парламентской деятельности в Госдуме и в Совете Федерации. У нее есть свой стержень, у нее есть свое видение, позиция, которую она всегда принципиально отстаивает», — цитирует ТАСС Матвиенко.
Мизулина, по ее мнению, сделала большой вклад в законодательство сферы семьи и детей. Ей пожелали успехов на дальнейшем пути, а Мизулина в свою очередь кратко отблагодарила сенаторов за совместную работу.
Напомним, что Мизулина также получила знак отличия за заслуги перед Омской областью. На ее место заступил Иван Евстифеев, более четырех лет работавший федеральным инспектором по Омской области.