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За учреждение награды проголосовали депутаты регионального парламента

По инициативе Хоценко учредили награду «Герой Омской области»

21 декабря 2023, 08:12
Фото: Правительство Омской области
За учреждение награды проголосовали депутаты регионального парламента
Омичам предстоит решить, как будет выглядеть новая награда. Для этого в ближайшее время запустят народное голосование.

В регионе учредили государственную награду «Герой Омской области». Такое решение приняли сегодня депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании, документ был разработан по инициативе губернатора Виталия Хоценко. Подробности глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

«Звание „Герой Омской области“ будет присваиваться за особо выдающиеся результаты трудовой и иной деятельности, связанные с обеспечением благополучия и процветания Омской области, совершение военного подвига или геройских поступков, получивших общественное признание в регионе и за его пределами», — сообщил глава Омской области.

Омичам предстоит решить, как будет выглядеть новая награда. Для этого в ближайшее время запустят народное голосование.

#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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