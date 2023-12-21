По инициативе Хоценко учредили награду «Герой Омской области»

В регионе учредили государственную награду «Герой Омской области». Такое решение приняли сегодня депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании, документ был разработан по инициативе губернатора Виталия Хоценко. Подробности глава региона рассказал в своем телеграм-канале.