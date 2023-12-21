По инициативе Хоценко учредили награду «Герой Омской области»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В регионе учредили государственную награду «Герой Омской области». Такое решение приняли сегодня депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании, документ был разработан по инициативе губернатора Виталия Хоценко. Подробности глава региона рассказал в своем телеграм-канале.
«Звание „Герой Омской области“ будет присваиваться за особо выдающиеся результаты трудовой и иной деятельности, связанные с обеспечением благополучия и процветания Омской области, совершение военного подвига или геройских поступков, получивших общественное признание в регионе и за его пределами», — сообщил глава Омской области.
Омичам предстоит решить, как будет выглядеть новая награда. Для этого в ближайшее время запустят народное голосование.