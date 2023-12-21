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Стало, известно сколько омичи задолжали водоканалу в 2023 году

Пора платить по счетам. Омичи задолжали водоканалу больше 1 миллиарда рублей

21 декабря 2023, 11:48
Фото: 1MI

Стало, известно сколько омичи задолжали водоканалу в 2023 году

По сравнению с началом года долг абонентов за услуги увеличился на 111 млн рублей и составил 1 млрд 63 млн рублей.

Чтобы снизить задолженности жителей региона водоканал отправляет уведомления с информацией о имеющимся долге. В 80% случаев это помогает и должники оплачивают услуги. В этом году, например, контролеры вручили 2 141 уведомление на общую сумму более 33 млн рублей, из них было оплачено 1743.

«Несмотря на то, что в Омске тариф на холодную воду один из самых низких в Сибирском федеральном округе, задолженность жителей города растет. В связи с этим омский водоканал ежемесячно проводит автодозвон абонентов, рассылает уведомления, а также подает иски в суд на неплательщиков. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер, а клиент не выходит на диалог — компания вправе ограничить услуги», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Росводоканал призывает не доводить ситуацию до применения крайних мер и вовремя платить за услуги. Отмечается, что граждане, попавшие в трудную ситуацию, могут оплачивать долг в рассрочку. За 11 месяцев 2023 года таким способом было выплачено 22,2 миллиона рублей.

#Омск#Омская область#Долги#Водоканал#Водоснабжение#Новости#Долг#Росводоканал#Анастасия Баянова
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