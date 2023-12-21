Пора платить по счетам. Омичи задолжали водоканалу больше 1 миллиарда рублей

Чтобы снизить задолженности жителей региона водоканал отправляет уведомления с информацией о имеющимся долге. В 80% случаев это помогает и должники оплачивают услуги. В этом году, например, контролеры вручили 2 141 уведомление на общую сумму более 33 млн рублей, из них было оплачено 1743.