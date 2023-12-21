Пора платить по счетам. Омичи задолжали водоканалу больше 1 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Чтобы снизить задолженности жителей региона водоканал отправляет уведомления с информацией о имеющимся долге. В 80% случаев это помогает и должники оплачивают услуги. В этом году, например, контролеры вручили 2 141 уведомление на общую сумму более 33 млн рублей, из них было оплачено 1743.
«Несмотря на то, что в Омске тариф на холодную воду один из самых низких в Сибирском федеральном округе, задолженность жителей города растет. В связи с этим омский водоканал ежемесячно проводит автодозвон абонентов, рассылает уведомления, а также подает иски в суд на неплательщиков. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер, а клиент не выходит на диалог — компания вправе ограничить услуги», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.
Росводоканал призывает не доводить ситуацию до применения крайних мер и вовремя платить за услуги. Отмечается, что граждане, попавшие в трудную ситуацию, могут оплачивать долг в рассрочку. За 11 месяцев 2023 года таким способом было выплачено 22,2 миллиона рублей.