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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

иллюстрация

«На первом месте люди». В Омской области будут сдерживать рост тарифов на коммуналку

7 декабря 2023, 14:54
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области будут сдерживать рост тарифов на коммуналку

К губернатору с вопросом о повышении стоимости коммунальных услуг обратились местные жители.

В рамках прямой трансляции жители Омска задали вопрос губернатору Виталию Хоценко по поводу роста стоимости коммунальных услуг в регионе. Дело в том, что она является одной из самых дорогостоящих в Сибири.

Глава региона рассказал о том, что в Омской области будут сдерживать рост тарифов на коммуналку.

«Ежегодная корректировка тарифов позволяет ресурсоснабжающим организациям обеспечивать качественные услуги потребителям. Мы видим, что система очень изношена. Но, конечно, для нас на первом месте люди», — отметил Хоценко.

Ранее в правительстве РФ утвердили индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от них на 2024–2028 годы. Согласно этому документу, со второй половины 2024 года средний индекс в Омской области составит 14%. Губернатор пообещал, что предельного индекса в регионе достигать не будут.

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#Общество#Омск#Омская область#Коммунальные услуги#Новости#Коммуналка#Рост тарифов#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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