«На первом месте люди». В Омской области будут сдерживать рост тарифов на коммуналку

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В рамках прямой трансляции жители Омска задали вопрос губернатору Виталию Хоценко по поводу роста стоимости коммунальных услуг в регионе. Дело в том, что она является одной из самых дорогостоящих в Сибири.
Глава региона рассказал о том, что в Омской области будут сдерживать рост тарифов на коммуналку.
«Ежегодная корректировка тарифов позволяет ресурсоснабжающим организациям обеспечивать качественные услуги потребителям. Мы видим, что система очень изношена. Но, конечно, для нас на первом месте люди», — отметил Хоценко.
Ранее в правительстве РФ утвердили индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от них на 2024–2028 годы. Согласно этому документу, со второй половины 2024 года средний индекс в Омской области составит 14%. Губернатор пообещал, что предельного индекса в регионе достигать не будут.