«На первом месте люди». В Омской области будут сдерживать рост тарифов на коммуналку

Ранее в правительстве РФ утвердили индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от них на 2024–2028 годы. Согласно этому документу, со второй половины 2024 года средний индекс в Омской области составит 14%. Губернатор пообещал, что предельного индекса в регионе достигать не будут.