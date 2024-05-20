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Передача дела в суд

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Декабрь 2023
Совершили 60 преступлений. Омички похитили 29 млн рублей материнского капитала
Приговор по преступлениям вынес Тарский городской суд Омской области.
26 декабря 2023, 10:54
Уплыл от конвоя. Омский суд наказал дезертира, сбежавшего из-под ареста
19 декабря 2023, 08:54
Октябрь 2023
В омском суде накажут экс-полицейского Гайдамака за смертельное ДТП в пьяном виде
В Центральном районном суде началось рассмотрение уголовного дела по преступлению, предусмотренному ч. 6 ст. 264 УК РФ.
5 октября 2023, 09:46
Февраль 2023
Нарубил дров на 3,5 млн. В Омске будут судить местного жителя за рубку леса
Подсудимому грозит до 7 лет лишения свободы.
14 февраля 2023, 03:11
До 6 лет колонии. В Омске завершили дело о подставной фирме и фиктивном директоре
Мужчина открывал расчетные счета в банках и продавал персональные данные для «обнала»
1 февраля 2023, 07:22
Январь 2023
Омский следком завершил расследование. Дело о взятке за экзамен в ОмГМУ пересмотрят
Все фигуранты снова предстанут перед судом, в том числе, ранее оправданный. Омский следком пересмотрел дело о взятке и отправил в суд.
13 января 2023, 12:28

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