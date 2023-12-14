Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Омский городской Совет

В Омском городском Совете пройдет конференция городов Сибири и Дальнего Востока

14 декабря 2023, 06:01
Фото: Город55
Омский городской Совет

Представители Улан-Удэ Абакана обсудят с омичами актуальные вопросы

Мероприятие будет транслироваться в интернете.

Завтра, 15 декабря, в Омском городском Совете пройдет конференция на тему «Представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока: актуальные вопросы деятельности». Известно, что в ней примут участие примерно 20 человек, представляющих органы власти ряда городов, и многие из них уже приехали в Омск.

На конференцию ждут участников из Абакана, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Железногорска, Кемерово, Красноярска, а также из Москвы. В ходе встречи будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся деятельности и взаимодействия разных ветвей власти. В частности, речь пойдет о формировании бюджета, об актуальных вопросах градостроительства, о том, как чиновникам и депутатам выстраивать общение с горожанами.

Конференция будет транслироваться на официальном сайте Омского городского Совета, так что ее можно будет смотреть в режиме онлайн.

Соседи депутатам. Рядом с Омским горсоветом на Думской открылся новый ночной клуб
Узнать подробнее
#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Конференции
Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Мемориалу быть? Известны подробности конфликта ветеранов СВО со школой № 87 в Омске
Вчера, 11:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Вчера, 06:06
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15