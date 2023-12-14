В Омском городском Совете пройдет конференция городов Сибири и Дальнего Востока

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Завтра, 15 декабря, в Омском городском Совете пройдет конференция на тему «Представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока: актуальные вопросы деятельности». Известно, что в ней примут участие примерно 20 человек, представляющих органы власти ряда городов, и многие из них уже приехали в Омск.
На конференцию ждут участников из Абакана, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Железногорска, Кемерово, Красноярска, а также из Москвы. В ходе встречи будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся деятельности и взаимодействия разных ветвей власти. В частности, речь пойдет о формировании бюджета, об актуальных вопросах градостроительства, о том, как чиновникам и депутатам выстраивать общение с горожанами.
Конференция будет транслироваться на официальном сайте Омского городского Совета, так что ее можно будет смотреть в режиме онлайн.