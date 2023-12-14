В Омском городском Совете пройдет конференция городов Сибири и Дальнего Востока

На конференцию ждут участников из Абакана, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Железногорска, Кемерово, Красноярска, а также из Москвы. В ходе встречи будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся деятельности и взаимодействия разных ветвей власти. В частности, речь пойдет о формировании бюджета, об актуальных вопросах градостроительства, о том, как чиновникам и депутатам выстраивать общение с горожанами.