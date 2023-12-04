Соседи депутатам. Рядом с Омским горсоветом на Думской открылся новый ночной клуб

Собственно, посетить SHAMBALA уже можно — клуб встречает гостей четыре дня в неделю с 20 часов. На входе работает фейсконтроль, уточнил владелец. К слову, у Руслана это уже не первый бизнес в этой нише. На данный момент у него открыт «QR-бар» на Орджоникидзе, а ранее он стоял у истоков хип-хоп бара«Район55» и клуба «Цифры», которые уже закрыты.