Соседи депутатам. Рядом с Омским горсоветом на Думской открылся новый ночной клуб

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В центре Омска открылось новое развлекательное заведение. Это ночной клуб SHAMBALA. Его организовали в цоколе здания по улице Думская, 5. Не так далеко от него находится Омский городской совет.
Здесь же располагается банкетный зал Vegas и вегетарианское кафе Govinda. В SHAMBALA можно чаще всего услышать клубную музыку, как правило это треки в стиле house, нечто приближенное к «этно-органик».
Как рассказал NGS55.RU владелец заведения Руслан Брущенко, гости будут слышать и другие клубные стили, но хиты поп-музыки здесь лучше не ждать. Новый клуб позиционируют как место без «заезжанных» треков. В других заведениях подобное не ставят, заверил бизнесмен.
«Наша аудитория — это те, кто понимает такую музыку. Те, кому за 30, те, кто в нулевых тусовался. Мы сейчас налаживаем мост с Новосибирском, хотим, чтобы оттуда к нам приезжали диджеи, а мы будем своих отправлять. Будем раскачивать эту историю после Нового года. Также планируем привозить диджеев из Питера и Москвы», — отметил Брущенко.
Собственно, посетить SHAMBALA уже можно — клуб встречает гостей четыре дня в неделю с 20 часов. На входе работает фейсконтроль, уточнил владелец. К слову, у Руслана это уже не первый бизнес в этой нише. На данный момент у него открыт «QR-бар» на Орджоникидзе, а ранее он стоял у истоков хип-хоп бара«Район55» и клуба «Цифры», которые уже закрыты.