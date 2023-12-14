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Published Сегодня, 06:41

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В Омске от воды отключат дома и пожарные гидранты. Публикуем адреса

14 декабря 2023, 06:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на один день отключат холодную воду

Рабочие будут ремонтировать водопровод на улице Барнаульской.

В Омске в следующий четверг, 21 декабря, на улице Барнаульской пройдет ремонт водопровода, сообщается на сайте «Росводоканала».

С 11 до 23 часов воды не будет по следующим адресам:

Ул. 2 Челюскинцев, 9а, 11, 15к3;
Ул. Нахимова, 9;
Ул. Арсеньева, 9, 10а, 10б;
Ул. 11-я Восточная, 3, 17;
Ул. Барнаульская, 45;
Ул. Пристанционная, 1В, 1, 19;
Ул. Разъездная, 14;
Ул. 2-я Разъездная, 3;
Ул. 3-я Разъездная, 2;
Частный сектор и водоразборные колонки по ул. Славянской; ул. 2 Челюскинцев от Ершова до Славянской; по ул. 1-3 Разъездной;

Также отключат пожарные гидранты на улицах 11-я Восточная, Пристанционная, 4-я Челюскинцев, на станции Омск-Северный.

Ранее Город55 сообщал об отключениях воды, которые ждут омичей 19 декабря.

Десятки омских домов снова останутся без воды. Публикуем адреса
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#Общество#Ремонт#Омск#Водопровод#Отключение#Евгений Игишев#Росводоканал
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