Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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В Омске с 16 декабря по 7 января ограничат продажу алкоголя в местах массовых гуляний, сообщили в администрации города.
Запрет будет действовать в Омской крепости, там состоится открытие главной городской елки. Торжественная часть пройдет 28 декабря с 16 до 18 часов.
Ограничения коснутся площади возле цирка, где запланированы благотворительные елки мэра Омска. Алкоголь также нельзя будет купить на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ, где на слет соберутся Деды Морозы и пройдет новогоднее представление.
Запрет также будет действовать на территории спортшколы «Красная звезда», там запланированы рождественские катания, и у спортшколы «Крутая горка», где в январе пройдет турнир по мини-футболу.
Ранее Город55 сообщал, что в центре Омска частично перекроют движение транспорта из-за Рождественского полумарафона.