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Published Сегодня, 02:48

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Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь

14 декабря 2023, 02:48
Фото: 1MI
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В Омске рядом с городскими новогодними елками запретят продавать алкоголь

Ограничения начнут действовать уже с 16 декабря.

В Омске с 16 декабря по 7 января ограничат продажу алкоголя в местах массовых гуляний, сообщили в администрации города.

Запрет будет действовать в Омской крепости, там состоится открытие главной городской елки. Торжественная часть пройдет 28 декабря с 16 до 18 часов.

Ограничения коснутся площади возле цирка, где запланированы благотворительные елки мэра Омска. Алкоголь также нельзя будет купить на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ, где на слет соберутся Деды Морозы и пройдет новогоднее представление.

Запрет также будет действовать на территории спортшколы «Красная звезда», там запланированы рождественские катания, и у спортшколы «Крутая горка», где в январе пройдет турнир по мини-футболу.

Ранее Город55 сообщал, что в центре Омска частично перекроют движение транспорта из-за Рождественского полумарафона.

Перекроют центр на два дня. В Омске ограничат движение транспорта из-за полумарафона
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#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Омская крепость#Алкоголь#Цирк#Запрет#Евгений Игишев#Спортивные мероприятия
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