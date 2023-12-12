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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Виталий Хоценко вручил паспорта 14 активным школьникам Омской области

Виталий Хоценко вручил паспорта 14 активным школьникам Омской области

12 декабря 2023, 11:03
Фото: Правительство Омской области
Это произошло сегодня, 12 декабря, в День Конституции.

Среди тех, кто получил первый паспорт в торжественной обстановке из рук губернатора и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой — школьники, проявившие себя в общественной деятельности, учебе и спорте.

Виталий Хоценко и федеральный детский омбудсмен поздравили школьников с важным событием, символизирующим их вступление во взрослую жизнь.

«Вы много чего уже добились в своей жизни, но многое у вас впереди. У меня есть приемный сын из Мариуполя, и паспорт гражданина Российской Федерации он получил в 16 лет. Такие же, как он, ребята и взрослые жители Донбасса долго-долго ждали этой возможности, через многое прошли. Вы этот паспорт получаете по праву рождения. Это большая ответственность и большие возможности. Уверена, вы — будущее нашей большой страны», — отметила Мария Львова-Белова.

Глава региона также поздравил молодых граждан с двойным праздником и добавил, что они заслужили это своими успехами в творчестве, образовании, науке, спорте, общественной жизни.

«Желаю вам быть честными, настоящими патриотами, достойными гражданами самой большой и сильной страны. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, каждое поколение должно внести свой вклад в развитие нашей страны, чего вам и желаю», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Хоценко встретился с детским омбудсменом РФ и поговорил о защите прав юных омичей
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