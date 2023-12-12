Хоценко встретился с детским омбудсменом РФ и поговорил о защите прав юных омичей

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В регион в рамках рабочей поездки прибыла Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с федеральной гостьей.
Переговоры были проведены сегодня, 12 декабря. Как раз в этот период идет голосование за право пяти городов-финалистов называться молодежной столицей России-2024. Омск пока занимает лидирующую позицию.
«Мы претендуем на это звание и очень хотим победить, чтобы целый год не просто называться, но и быть молодежной столицей России. Наш город-миллионник с множеством вузов и большим количеством молодежи соскучился по крупным федеральным мероприятиям. Будем признательны за поддержку со стороны аппарата Уполномоченного», — отметил Виталий Хоценко.
Он поблагодарил Уполномоченного по правам ребенка за то, что в Омской области ведется мониторинг работы с детьми. До этого специалисты структуры на протяжении недели работали на территории региона, в том числе с сиротами.
Губернатор рассказал, что в Омской области поддерживают инициативу президента по поводу того, чтобы сделать 2024 год в стране Годом семьи. Так, например, в регионе решили оказать в новом учебном сезоне поддержку первоклассникам.
«Мы обязательно к сентябрю каждому первокласснику подарим рюкзак со всеми школьными принадлежностями, и эту традицию собираемся сделать ежегодной и поддерживать», — сказал Виталий Хоценко.
Уполномоченный по правам человека в ответ отметила, что поддержит Омск с этой идеей.
«Для меня большая честь участвовать в улучшении качества жизни детей в Омской области. Хочется отметить, что не каждый губернатор так открыто дает возможность проводить мониторинг всей системы с предложениями и корректировками. Задача Уполномоченного — прийти, поддержать, подсказать, где, может быть, нужно доработать, где и какие есть новые интересные практики в других регионах. Или посмотреть, что есть у вас и перенести для опыта в другие наши субъекты», — сказала Мария Львова-Белова.
К слову, в рамках совместного проекта с детским омбудсменом Омская область выиграла в конкурсе на оснащение подросткового пространства. Как добавила омбудсмен, в ближайшее время оно уже должно открыться.