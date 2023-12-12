Гигиена превыше всего. Полиция разыскивает омичку, укравшую электрощетку из магазина

На месте сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что к преступлению, предположительно, причастна молодая омичка. Она зашла в торговый зал и взяла прибор со стеллажа. Сейчас ее личность устанавливает полиция.