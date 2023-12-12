Гигиена превыше всего. Полиция разыскивает омичку, укравшую электрощетку из магазина

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
О краже в отдел полиции №7 сообщил представитель магазина бытовой техники и электроники на проспекте Мира. Там, во время инвентаризации, сотрудники обнаружили пропажу электрической зубной щетки стоимостью 3 200 рублей.
На месте сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что к преступлению, предположительно, причастна молодая омичка. Она зашла в торговый зал и взяла прибор со стеллажа. Сейчас ее личность устанавливает полиция.
«Если вы узнали гражданку на фото или располагаете информацией, где она находится, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД России по Омской области.