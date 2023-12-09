В полицию пришла сама. В Омске нашли студентку, укравшую медведя с витрины магазина

Обстоятельства преступления установили сотрудники полиции. Напомним, что в конце ноября камеры видеонаблюдения возле одного из кафе в центре города зафиксировали девушку в компании подруг, которая украла плюшевых медведей. Она забрала игрушки с новогодней инсталляции около магазина, после чего пошла гулять по ночному городу.