В полицию пришла сама. В Омске нашли студентку, укравшую медведя с витрины магазина

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Обстоятельства преступления установили сотрудники полиции. Напомним, что в конце ноября камеры видеонаблюдения возле одного из кафе в центре города зафиксировали девушку в компании подруг, которая украла плюшевых медведей. Она забрала игрушки с новогодней инсталляции около магазина, после чего пошла гулять по ночному городу.
Позже записи с камер появились в интернете, полицейские предполагают, что именно это заставило 19-летнюю омичку самостоятельно прийти в отдел полиции.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что одного медведя студентка вернула сразу, а со вторым расстаться смогла лишь в отделении. Свои действия девушка объяснила состоянием сильного алкогольного опьянения. Сейчас игрушка изъята и возвращена владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.