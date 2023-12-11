В Минобрнауки прокомментировали происходящее в ОмгУ

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
За объяснением ситуации в Минобрнауки обратился «NGS55.RU». В министерстве рассказали, что за год из университета уволились 124 преподавателя, однако это не стало причиной дефицита кадров, так как за это же время в вуз пришло работать 111 человек.
Кроме того, по сообщению министерства науки и высшего образования, объединение некоторых факультетов никак не повлияло на сокращение числа бюджетных мест. Все потому, что контрольные цифры приема выделяются на образовательные программы, а не на структурные подразделения.
В министерстве также прокомментировали многочисленные жалобы студентов и преподавателей на неудобное расписание, закрытие гардероба и введенную ректором «систему пропусков».
«В целом, исходим из того, что согласно законодательству об образовании вузы обладают автономией и вправе самостоятельно устанавливать расписание, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками, принимать локальные нормативно-правовые акты. В тех случаях, когда имеет место нарушение законных прав сотрудников университета или студентов, они могут обращаться в правоохранительные органы или в суд», — рассказали в минобрнауки «NGS55.RU».
Напомним, что недавно в университете произошло очередное увольнение. Доктор исторических наук и профессор Валентина Корзун написала заявление по собственному желанию. Еще раньше с поста декана исторического факультета ушел Павел Зайцев. Массовые увольнения связаны, в первую очередь, с системой оптимизации, введенной новым ректором.