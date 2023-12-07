Брат Валерия Каплуната начал ликвидацию одной из своих компаний

Игорь Каплунат известен в том числе как брат «сажевого короля» Валерия Каплуната. Сейчас он связан только с двумя бизнес-активами, но в прошлом был учредителем ООО «Металплакс» и ООО МК «Омега». Компаньонка Каплуната по второй фирме Елена Миняева, сейчас владеющая компаниями «Рукодельница» и «Золушка», когда-то владела 82% ООО «ТК Техуглерод-траст».