Брат Валерия Каплуната начал ликвидацию одной из своих компаний

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Общество с ограниченной ответственностью «Системы управления стоматологическими клиниками» (сокращенно ПУСК), прописанное в Омск на проспекте Мира, в ближайшее время будет вычеркнуто из единого госреестра юридических лиц. Это будет означать его ликвидацию.
— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие оснований, предусмотренных статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ), — уточняется в официальном сообщении.
Указанная статья рассказывает об исключении юридического лица из реестра «в связи с решением учредителей (участников) о прекращении деятельности такого юридического лица». Таким образом, речь идет о самоликвидации «ПУСКа».
Компания специализируется на производстве медицинских инструментов и оборудования. Ее уставный капитал разделен между Игорем Каплунатом (он же директор) и Денисом Овчинниковым в пропорции 75 к 25. В той же пропорции двое бизнесменов разделили УК ООО «Космостом» со специализацией «Стоматологическая практика», в котором пост директора занимает Овчинников.
Игорь Каплунат известен в том числе как брат «сажевого короля» Валерия Каплуната. Сейчас он связан только с двумя бизнес-активами, но в прошлом был учредителем ООО «Металплакс» и ООО МК «Омега». Компаньонка Каплуната по второй фирме Елена Миняева, сейчас владеющая компаниями «Рукодельница» и «Золушка», когда-то владела 82% ООО «ТК Техуглерод-траст».