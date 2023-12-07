Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Игорь Каплунат закрывает свою фирму, производящую медоборудование

Брат Валерия Каплуната начал ликвидацию одной из своих компаний

7 декабря 2023, 12:45
Фото: 1MI

Игорь Каплунат закрывает свою фирму, производящую медоборудование

ООО «ПУСК» будет удалено из ЕГРЮЛ по инициативе учредителя.

Общество с ограниченной ответственностью «Системы управления стоматологическими клиниками» (сокращенно ПУСК), прописанное в Омск на проспекте Мира, в ближайшее время будет вычеркнуто из единого госреестра юридических лиц. Это будет означать его ликвидацию.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие оснований, предусмотренных статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ), — уточняется в официальном сообщении.

Указанная статья рассказывает об исключении юридического лица из реестра «в связи с решением учредителей (участников) о прекращении деятельности такого юридического лица». Таким образом, речь идет о самоликвидации «ПУСКа».

Компания специализируется на производстве медицинских инструментов и оборудования. Ее уставный капитал разделен между Игорем Каплунатом (он же директор) и Денисом Овчинниковым в пропорции 75 к 25. В той же пропорции двое бизнесменов разделили УК ООО «Космостом» со специализацией «Стоматологическая практика», в котором пост директора занимает Овчинников.

Игорь Каплунат известен в том числе как брат «сажевого короля» Валерия Каплуната. Сейчас он связан только с двумя бизнес-активами, но в прошлом был учредителем ООО «Металплакс» и ООО МК «Омега». Компаньонка Каплуната по второй фирме Елена Миняева, сейчас владеющая компаниями «Рукодельница» и «Золушка», когда-то владела 82% ООО «ТК Техуглерод-траст».

Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм
Подпишитесь
Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления
Сегодня, 06:35
Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз
Сегодня, 10:23
Омский следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления
Сегодня, 12:25
Идут обследования. Из-за проблем с отоплением начали закрываться школы и детские сады
Сегодня, 11:10
Сразу на двух омских ТЭЦ перед морозами зафиксировали больше аварий
Сегодня, 09:38
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38