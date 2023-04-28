Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат

Надо признать, что уровень медийности и известности этих людей в Омске и за его пределами достаточно разный. Однако и олигарх, и банкир, и депутат местного уровня в отдельные моменты удостаиваются публикаций в центральных СМИ и, надо полагать, внимания со стороны федералов разных мастей. Главный секрет такого «успеха» — мощный промышленный актив, «Омсктехуглерод». Из предприятий, специализирующихся на выпуске технического углерода, это крупнейшее в России и одно из самых крупных в мире. Плюсом к нему идут Волгоградский завод с той же специализацией и предприятие в Могилеве, открытое не так давно. Каплунат благодаря этому является одним из богатейших людей Омска с активами, стоимость которых превышает 10 млрд рублей, и с амбициями, которые простираются далеко за пределы города, а местами — и за пределы России.