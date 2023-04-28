Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
О самой живописной бизнес-группе Омска, преуспевшей и в банковском деле, и в производстве технического углерода, и в отчаянной критике региональной власти, — во втором материале проекта Города55 «Владельцы Омской области».
Информация к размышлению
Деньги и сажа — это два ключевых символа бизнес-группировки, о которой пойдет речь. «Омсктехуглерод» и «ИТ-банк» прочно связаны вот уже несколько десятилетий: вместе зарабатывают деньги, вместе поддерживают нужных людей, вместе противостоят информационным атакам и контратакуют сами. Связаны эти активы с тремя именами: Валерий Каплунат, Владимир Волков и Юрий Федотов.
Надо признать, что уровень медийности и известности этих людей в Омске и за его пределами достаточно разный. Однако и олигарх, и банкир, и депутат местного уровня в отдельные моменты удостаиваются публикаций в центральных СМИ и, надо полагать, внимания со стороны федералов разных мастей. Главный секрет такого «успеха» — мощный промышленный актив, «Омсктехуглерод». Из предприятий, специализирующихся на выпуске технического углерода, это крупнейшее в России и одно из самых крупных в мире. Плюсом к нему идут Волгоградский завод с той же специализацией и предприятие в Могилеве, открытое не так давно. Каплунат благодаря этому является одним из богатейших людей Омска с активами, стоимость которых превышает 10 млрд рублей, и с амбициями, которые простираются далеко за пределы города, а местами — и за пределы России.
Все трое связаны (напрямую или опосредованно) с ИТ Банком, правление которого расположено в Омске, а единственный филиал создан в одном из малоизвестных промышленных центров России — городе Ангарск Иркутской области. Юрий Федотов — бенефициар ОАО «Левобережье», благодаря которому является одним из крупнейших игроков в коммунальном бизнесе Омска. Совместно с Владимиром Волковым и предполагаемыми членами его семьи (например, Ольгой Александровной Волковой) он создал целый ряд юридических лиц, которые занимаются строительством, «консультированием по вопросам коммерческой деятельности», «ремонтом машин и оборудования» и другими занимательными вещами. Ценные активы Волкова — когда-то бывшие популярными клуб семейного отдыха «Эгоист» и модный дом «Роба». Кстати, «Эгоист» сейчас закрыт, а вот «Роба» функционирует как ТЦ.
Политические связи и влияние у представителей этого бизнес-сообщества появились еще в 90-е. И Волков, и Федотов были вице-мэрами Омска при Рощупкине, причем Федотов руководил департаментами ценных бумаг, инвестиционной политики и экономической политики, а Волков — департаментом финансов. Федотов заседал в Омском городском совете с 1990 года, победив на самых первых альтернативных выборах, до 2008 года руководил региональным отделением партии «Яблоко», так что сторонние наблюдатели из Москвы уверенно причисляют его к «демократам первой волны».
Позже демократия была подзабыта в соответствии с новыми трендами, и Федотов перешел в «Единую Россию». Некоторое время он возглавлял комитет по финансово-бюджетным вопросам. Позже его из Горсовета исключили, но это не помешало Федотову замахнуться на членство в Госдуме. Однако дальше праймериз он не прошел.
Политический вес группы Каплуната-Волкова-Федотова — тема спорная. Из мэрии пришлось уйти, из Городского совета — тоже. С федеральным парламентом ничего не получилось, а бурная информационная деятельность Каплуната, в рамках которой звучат обвинения в адрес первых лиц региона, к заметным результатам не приводит. Однако в последнее время у Каплуната и остальных обнаружилась неожиданная связь с врио губернатора - вдруг она поможет?
Волков и Федотов владеют издательским домом «Коммерческие вести» (по 40% на каждого, еще 20% оформлены на ИТ Банк). «Ваш Ореол» когда-то был основан ЗАО «Информ-центр», принадлежавшему через другие структуры жене Волкова. Были времена, когда и «Бизнес-курс» обслуживал интересы «сажевой группы», но это уже в далеком прошлом.
Добавим, что давним партнером Волкова и Федотова является видный строитель Олег Золотов. Важную роль в бизнес-империи играет Сергей Мизя — бывший сотрудник госбезопасности, в 90-е антикризисный управляющий Техуглерода. Брат Каплуната Игорь в прошлом был совладельцем восьми компаний (в том числе московского ООО «Техуглеродсервис») и директором еще пяти, а сын Евгений Миняев — начальник отдела маркетинга Техуглерода.
Путь к успеху
Все начиналось по классическим лекалам на излете советской эпохи. Изначально это были три разных истории. Валерий Каплунат (кстати, он также известен и под другой фамилией — Миняев) и Владимир Волков учились на экономфаке ОмГУ, но в разное время: первый получил диплом в 1983-м, второй — в 1989-м. Федотов, ровесник Волкова, учился в Омском политехническом институте.
До прихода в бизнес все трое занимались разными вещами. Каплунат преподавал в ВШМ и работал экономистом в исправительно-трудовых учреждениях, благодаря чему обогатился если не связями, то впечатлениями (позже этот опыт будет закреплен). Потом он жил в Израиле и Дании, а в Россию вернулся в 1991-м. Волков занимался наукой, Федотов был инженером и комсомольским активистом, а в 1990 году ворвался в политику в качестве депутата Городского совета. Тогда же он возглавил Фонд имущества города Омска.
По-видимому, в этом фонде Федотов и познакомился с Волковым, который читал там лекции о ценных бумагах. В 1992 году двое молодых бизнесменов основали фирму «Консалтинвест», которая в 1994 году купила контрольный пакет недавно основанного «ИТ Банка». Каплунат, занимавшийся в это время нефтяным бизнесом, к тому моменту был в банке членом совета директоров. Так и сформировался предпринимательский тандем.
Вскоре в этой истории появился Омский завод технического углерода — предприятие с почтенной историей и впечатляющими масштабами производства. Он заработал в 1944 году, когда в Омске объединили два завода, эвакуированных с запада страны. В 1990-х произошла приватизация, причем передачей «Техуглерода» в частные руки занимался как раз Фонд имущества города Омска.
В 1996 году Волков создал совместно с директором завода Иннокентием Юдиным фирму «Омсктехуглерод-Траст», которая начала скупать акции предприятия. Позже Юдин ушел с завода (по его словам, под давлением мэра Рощупкина), а Каплунат возглавил совет директоров ОАО «Омсктехуглерод». Об этих событиях существуют разные мнения: люди, близкие к Каплунату, говорят, что это был приход эффективного собственника, благодаря которому завод вышел из кризиса, а люди, настроенные иначе, используют выражения «коварный план» и «рейдерский захват», уточняя, что якобы «предприятие с ежегодной прибылью в $12 млн купили за 2 млн рублей».
Кстати, о рейдерских захватах и просто давлении на предприятие в последующем говорили очень много. Говорил главным образом сам Каплунат на страницах связанных с ним СМИ (в частности, это «Омск-Информ», «ВОмске»), позиционируя себя как жертву. Слыша обвинения в свой адрес, олигарх заявлял, что это проявление чьих-то претензий на «Техуглерод» и что ему придется в ответ переписать завод на офшор.
Некоторое время «Техуглерод» принадлежал компании «Кинросс Бизнес Корпорэйшн» с Сейшельских островов. Как только сменилось руководство местной налоговой службы, предприятие «вернулось» в Омск, но спустя всего несколько месяцев было перерегистрировано на кипрскую компанию «Велблэк Инвестментс Лимитед». Каплунат заявил, что финансовые потоки все равно остались в России, а тогдашний губернатор Виктор Назаров даже назвал «Омсктехуглерод» одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.
Отношения между бизнес-тандемом и губернаторской властью долго оставались «высокими». «СуперОмск» озвучивал мнение о том, что Каплунат якобы пытался использовать в своих интересах мягкого Назарова. При Буркове, более энергичном и пытавшемся встать над клановой схваткой, все пошло по-другому. Надо отдать должное: Каплунат проявил большую энергию и смелость, озвучивая (лично или через приближенных лиц) весьма радикальные заявления — в том числе и в адрес главы региона.
На страницах «Омск-Информа» и «ВОмске» говорилось о попытках взимать «коррупционную ренту», об «уничтожении инновационных предприятий в сугубо корыстных целях», об атаке на «Техуглерод» некоего «генерала-комбинатора». Каплунат организовывал собрания заводского коллектива и обращения рабочих на страницах подконтрольных ему СМИ с заявлениями о том, что козни против «Техуглерода» — это «палки в колеса нацпроектов» и т. п.
Стоит отметить, что экс-губернатор — не единственная мишень для атак Каплуната. Можно предположить, что любое публичное заявление о предприятии, не согласованное с его руководством, олигарх готов считать враждебным выпадом и реагирует соответственно вне зависимости от того, идет ли речь о Буркове, его заме Олеге Зарембе или каком-либо СМИ.
Добавим: к бизнес-империи Каплуната в 2000-х прибавился Волгоградский завод техуглерода (на излете советской эпохи он был крупнейшим в Союзе с годовой выработкой больше 200 тысяч тонн), а в 2010-х — комбинат в белорусском Могилеве, названный в одном из официальных пресс-релизов «самым конкурентоспособным заводом на европейском континенте».
Репутация
У этого сообщества есть и уязвимые места, связанных с разнонаправленными бизнес-интересами. Скажем, Юрий Федотов глубоко ушел в коммунальный бизнес, при этом стараясь играть одну из первых ролей в омской политике. В итоге он дал своим оппонентам повод для обвинений в конфликте интересов: «имея финансовые взаимоотношения с АО „Омскэлектро“», Федотов все же участвовал в принятии решений, касающихся этой компании. К тому же Федотов имел возможность поучаствовать в распределении миллиарда, выделенного на капремонт. Например, за федеральные деньги в программу ремонта могло попасть больше домов под управлением его УК. Для ремонта фасадов у Федотова было подконтрольное предприятие, производящее дешевый сайдинг вместо более эффективной, но и дорогой «шубы» из штукатурки.
В области решили, что к казенным деньгам Федотова допускать нельзя, и запустили кампанию по его выводу из Горсовета. Федотов в свою очередь пытался усложнить жизнь уральской команды при освоении полученных денег, настаивая на контроле и комиссионной приемке. В результате этих событий он потерял депутатский мандат и оказался в федеральном реестре людей, уволенных из-за утраты доверия. Бодания в судах ни к чему не привели, решение устояло.
Другие причины для критики — жалобы владельцев квартир, которые обслуживают федотовские управляющие компании, гипотетические проблемы ИТ Банка, сообщения и напоминания о которых можно найти в некоторых СМИ, определенные детали прошлого Валерия Каплуната.
О последнем подробнее. В 90-е, когда бизнес будущего сажевого олигарха был связан почти исключительно с топливной темой, Каплунат стал фигурантом уголовного дела и примерно год провел в СИЗО, но был освобожден по решению суда. Эта история стала для него настоящим триггером: спустя много лет из-за реплики областного уполномоченного по правам человека Василия Пронникова про «человека, который знает, что такое нары», Каплунат подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но проиграл в суде.
Другие неприятные для олигарха истории — медиавражда с прокурором Виктором Гринем, прозвучавшее в авторской программе Андрея Караулова заявление Геннадия Гудкова о том, что Каплунат в 90-е целенаправленно доводил сажевый завод до банкротства. Впрочем, ни к каким существенным результатам оба события так и не привели.
Не менее громкой вышла тяжба с общественной организацией инвалидов «Добро»: по версии Каплуната, инвалиды якобы пытались разорить «Техуглерод» своими исками (хотя на деле, будучи учредителями предприятия и льготниками, давали заводу право на уменьшенное налогообложение). Идея явно была придумана каким-нибудь финансистом или банкиром, а вот последствия могли выйти далеко за пределы финансовой политики предприятия, правда, тут компании снова повезло. Дело в том, что именно тогда внезапно был утерян реестр акционеров предприятия, утерянным он считается до сих пор.
Но самое главное — это, конечно, экология.Понятно, что экологическое законодательство эволюционирует (для экологов слишком медленно, для предпринимателей слишком быстро), и эконадзор становится важным фактором для промышленного производства. Впрочем, Каплунат даже на претензии Росприроднадзора однажды ответил жестко — подав иск о защите деловой репутации и выиграв дело. Правда, вместо 180 млн рублей ему присудили всего 50 тысяч. Экоблогера Владимира Лифантьева, работающего под псевдонимом Орис Брут и регулярно обращающего общественное внимание на «Техуглерод», Каплунат называл «фриком», «блогером с именем предателя и убийцы», орудием в чьих-то руках и даже привлекал к суду в рамках дела о защите чести и достоинства. Впрочем, это репутационное дело (№А46-4331/2019) Каплунат проиграл.
Перспективы
Тем, кто попытается спрогнозировать будущее бизнес-тандема «Каплунат-Федотов-Волков» нужно учитывать наличие нескольких негативных факторов. Возможно, самый очевидный из них — обозначенный в масштабах страны тренд к деофшоризации. Деньги должны оставаться внутри России — но собственники «Техуглерода» находятся где-то за ее пределами.
Еще одна значимая угроза — общий тренд к укрупнению бизнеса. Большинство региональных промышленных активов давно поглощено федеральными холдингами, а бизнес Каплуната эта участь минует только благодаря уникальности производимого продукта. Технический углерод находится за рамками основных сырьевых сфер российской экономики, но станет ли это для него вечной панацеей?
Безусловно, серьезным вызовом для «Техуглерода» стали санкции и усложнение логистических цепочек. На сайте предприятия в числе их партнеров по-прежнему значится целый ряд западных фирм, упоминаются логистические центры в Германии, Румынии, Польше, Северной Америке. Как все это сейчас работает, не очень понятно, но жизнь «Техуглерода» однозначно стала более проблемной.
Упомянуть экологию в этом контексте тоже стоит, хотя тут все менее однозначно. В целом же в условиях дефицита госбюджетов от крупного предприятия требуется в первую очередь выплата налогов, а состав дыма из труб — это уже дело второстепенное, это понимают и во власти, и на заводе.
Агрессивная риторика, излишне жесткая реакция на любую критику — это еще один повод для негативных прогнозов. Все-таки готовность к диалогу — важный плюс для любого бизнеса, привлекающего к себе внимание в силу масштабов производства. Однако пока мы не видим, чтобы энергичные высказывания Каплуната довели его до беды: губернаторы приходят и уходят, а «Техуглерод» и его владельцы — вот они.
На другой чаше весов — значимый промышленный актив с филиалами в Волгограде и Могилеве. До сих пор «Техуглерод» развивался при явном и деятельном одобрении властей двух стран, России и Белоруссии, и можно предположить, что дальше ситуация не будет меняться. На уровне региона при «варяге» Хоценко, вероятно, не будет ни тесного союза и контроля, как при Назарове, ни открытой враждебности, как при Буркове. Эдакий спокойный средний уровень, обеспечивающий Каплунату и прочим возможность зарабатывать деньги, иногда спуская пар через СМИ. Кстати, руководитель региональной «Опоры России» и зять Федотова Александр Дерябин участвовал в конкурсе «Лидеры России» вместе с Хоценко. Сами участники конкурса спустя годы говорят, что одно из главных его преимуществ — появление связей в других регионах и обретение новых товарищей. Поможет ли «товарищество» Дерябина и Хоценко Федотову? Это покажет время.
В целом вероятность того, что положение триумвирата качнется в ту или иную сторону (к уголовному делу, обратной приватизации завода в стиле «Омскгоргаза» или к новому походу Федотова в политику и расцвету завода) исключать тоже не приходится.
Группа Федотова, Волкова и Каплуната — герои второй серии проекта «Владельцы Омской области». Ранее мы уже рассказали о группе «Титан» братьев Сутягинских. Далее Город55 представит материалы об остальных объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона.