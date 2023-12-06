«Вы доставляете омичам дискомфорт»: в Горсовете раскритиковали «Тепловую компанию»

В Омском городском совете сегодня, 6 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Одним из пунктов повестки был отчет департамента контроля городской администрации о «восстановлении нарушенного благоустройства после ремонта объектов ЖКХ ресурсоснабжающими организациями». Глава департамента Алексей Задорожный рассказал о существующем порядке, при котором в зимнее время ресурсники обязаны в течение недели засыпать места раскопок гравием или грунтом, а потом к 1 июня провести остальные работы (восстановить бордюры, засеять газоны травой и т. п.).