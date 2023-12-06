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Омскую «Тепловую» разругали за плохую «геометрическую прогрессию»

«Вы доставляете омичам дискомфорт»: в Горсовете раскритиковали «Тепловую компанию»

6 декабря 2023, 06:27
Фото: Город55

Омскую «Тепловую» разругали за плохую «геометрическую прогрессию»

Причиной для критики стало благоустройство после «раскопок».

В Омском городском совете сегодня, 6 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Одним из пунктов повестки был отчет департамента контроля городской администрации о «восстановлении нарушенного благоустройства после ремонта объектов ЖКХ ресурсоснабжающими организациями». Глава департамента Алексей Задорожный рассказал о существующем порядке, при котором в зимнее время ресурсники обязаны в течение недели засыпать места раскопок гравием или грунтом, а потом к 1 июня провести остальные работы (восстановить бордюры, засеять газоны травой и т. п.).

Депутаты восприняли доклад весьма критично.

— Если бы здесь были представители КТОСов, которые знают, что происходит на самом деле, тут не было бы такого деликатного разговора — был бы крик! — заявила Светлана Студеникина.

По словам депутата, рабочие во многих случаях надолго оставляют огромные ямы — в том числе прямо перед школами и другими учреждениями социальной сферы. А работают они «вразвалочку, спокойно, в том числе полежав на лавочке у подъезда».

Главной мишенью критики стала «Тепловая компания», которая особенно часто занимается ремонтом коммуникаций. Судя по данным, которые получили депутаты, закрыть свои «долги» по благоустройству ТК не сможет.

— У нас геометрическая прогрессия, которая никогда не закроется, — констатировал Аркадий Лунев. — Причем все эти работы включаются в тариф, то есть вы полностью финансируетесь за счет омичей. И вы доставляете горожанам своими действиями дискомфорт (скажем так). Они думают: «Когда же „Тепловая компания“ приведет все в порядок?» И сейчас мы видим, что таких планов у вас нет. У «Водоканала» протяженность коммуникаций не меньше, чем у вас, но они справляются, а вы — нет.

Директор «Тепловой» Владимир Дмитриев в ответ мог сослаться только на отсутствие у компании пространства для маневра.

— Мы эти раскопки делаем не от хорошей жизни, — объяснил он. — Наша главная задача — теплоснабжение города…

Проблема здесь возникает из-за плохого состояния тепловых коммуникаций (по данным главы комитета Сергея Фролова, речь идет о 85-90% износа). Видимо, для «Тепловой» было бы проще вкладываться в первую очередь в ремонт теплосетей, а благоустройство выполнять по остаточному принципу, но городские власти пойти на такое явно не готовы.

В итоге депутаты решили обратиться к ДГХ с призывом «взять вопрос на контроль» и запросить у «Тепловой» план обновления коммуникаций. Этот документ планируется рассмотреть в сентябре следующего года, чтобы иметь возможность внести соответствующие дополнения в проект бюджета-2025.

Напомним: «Тепловую компанию» в этом году преобразовали из МУПа в акционерное общество. При этом предприятие переживает сложные времена и регулярно подвергается критике, в том числе со стороны депутатов. Выход из кризиса, связанного с огромными долгами и общей неэффективностью, пока даже не наметился.

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#Омск#Тепловая компания#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд
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