Хоценко рассказал, какие выплаты могут получать молодые семьи в Омской области

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:14
На эти цели планируется потратить около 80 миллионов рублей. Деньги выделены из бюджетов трех уровней — федерального, областного и муниципальных.
«Поддержку от государства в 2024 году получат 57 молодых семей Омской области. Знаю, что эта мера господдержки очень востребована у нашей молодежи. Кому-то эти средства помогают купить дом, кому-то достроить, кто-то оплачивает ипотеку», — отметил глава региона Виталий Хоценко.
Также внимание обращается на то, что по условиям государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», жители страны могут оплатить субсидией до 35% стоимости жилья. Такая мера поддержки очень востребована, в частности, у молодых семей. Они могут оплатить за счет субсидии до 35% расчетной стоимости жилья.
Отмечается, что размер выплаты зависит от количества членов семьи. Претендовать на помощь от государства могут только те молодые семьи, кого признали нуждающимися в улучшении жилищных условий. Чтобы подробнее узнать о мерах поддержки и получить информацию по участию в жилищных программах, можно обратиться в органы местного самоуправления по месту постоянной регистрации.
В правительстве рассказали, что участниками программы могут стать семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, и признанные нуждающимися в жилом помещении.
Социальная выплата предоставляется в размере: