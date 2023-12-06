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Хоценко рассказал, какие выплаты могут получать молодые семьи в Омской области

Хоценко рассказал, какие выплаты могут получать молодые семьи в Омской области

6 декабря 2023, 10:10
Фото: Город55
Госпомощь в приобретении собственного жилья в следующем году получат 57 молодых семей региона.

На эти цели планируется потратить около 80 миллионов рублей. Деньги выделены из бюджетов трех уровней — федерального, областного и муниципальных.

«Поддержку от государства в 2024 году получат 57 молодых семей Омской области. Знаю, что эта мера господдержки очень востребована у нашей молодежи. Кому-то эти средства помогают купить дом, кому-то достроить, кто-то оплачивает ипотеку», — отметил глава региона Виталий Хоценко.

Также внимание обращается на то, что по условиям государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», жители страны могут оплатить субсидией до 35% стоимости жилья. Такая мера поддержки очень востребована, в частности, у молодых семей. Они могут оплатить за счет субсидии до 35% расчетной стоимости жилья.

Отмечается, что размер выплаты зависит от количества членов семьи. Претендовать на помощь от государства могут только те молодые семьи, кого признали нуждающимися в улучшении жилищных условий. Чтобы подробнее узнать о мерах поддержки и получить информацию по участию в жилищных программах, можно обратиться в органы местного самоуправления по месту постоянной регистрации.

В правительстве рассказали, что участниками программы могут стать семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, и признанные нуждающимися в жилом помещении.

Социальная выплата предоставляется в размере:

  • не менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;
  • не менее 35% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
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