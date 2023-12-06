Хоценко рассказал, какие выплаты могут получать молодые семьи в Омской области

Также внимание обращается на то, что по условиям государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», жители страны могут оплатить субсидией до 35% стоимости жилья. Такая мера поддержки очень востребована, в частности, у молодых семей. Они могут оплатить за счет субсидии до 35% расчетной стоимости жилья.