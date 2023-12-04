Хоценко встретился с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В ходе переговоров Виталий Хоценко и Валерий Фальков обсудили вопросы создания в регионе межуниверситетского кампуса мирового уровня. Для этого у области имеются все необходимые ресурсы и возможности.
«Встретился в Москве с Министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Обсудили перспективы Омской области в части создания у нас на территории межуниверситетского кампуса мирового уровня. Наш регион обладает необходимым для этого потенциалом. Развитие научно-технического прогресса для нас приоритетное направление», — сообщил глава региона.
Хоценко также отметил, что Омская область уже подала заявки на конкурсный отбор Минобрнауки России по созданию научно-образовательного центра мирового уровня и передовой инженерной школы.