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Хоценко встретился с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

Хоценко встретился с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

4 декабря 2023, 13:01
Фото: Правительство Омской области
Встреча прошла в Москве, во время рабочей поездки губернатора.

В ходе переговоров Виталий Хоценко и Валерий Фальков обсудили вопросы создания в регионе межуниверситетского кампуса мирового уровня. Для этого у области имеются все необходимые ресурсы и возможности.

«Встретился в Москве с Министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. Обсудили перспективы Омской области в части создания у нас на территории межуниверситетского кампуса мирового уровня. Наш регион обладает необходимым для этого потенциалом. Развитие научно-технического прогресса для нас приоритетное направление», — сообщил глава региона.

Хоценко также отметил, что Омская область уже подала заявки на конкурсный отбор Минобрнауки России по созданию научно-образовательного центра мирового уровня и передовой инженерной школы.

Фото: Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Встреча с губернатором#Рабочая встреча#Анастасия Баянова
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