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Губернатор Хоценко встретился с председателем ПСБ Петром Фрадковым

Губернатор Хоценко встретился с председателем ПСБ Петром Фрадковым

2 декабря 2023, 08:43
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Стороны обсудили реализацию одного из крупных совместных проектов в регионе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Они обсудили сотрудничество по развитию социально-экономической сферы и инфраструктурных проектов.

На переговорах был затронут проект по строительству многоквартирного дома для сотрудников АО «Омсктрансмаш» и АО «ЦКБА». Работники предприятий купят жилье по ценам ниже рыночных благодаря поддержке ПСБ. Также им предлагаются комфортные условия ипотечного кредитования.

«ПСБ для Омской области надежный партнер. Вместе мы реализуем ряд важных региональных проектов. Одной из главных тем встречи стало обсуждение проекта по участию ПСБ в строительстве жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса», — цитирует пресс-служба правительства губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Петр Фрадков в свою очередь сказал, что ПСБ поддерживает крупные производственные и промышленные компании, малый и средний бизнес, а также занимается льготным кредитованием населения и бизнеса.

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#Политика#Омск#Омская область#Сотрудничество#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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