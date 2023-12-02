Губернатор Хоценко встретился с председателем ПСБ Петром Фрадковым

На переговорах был затронут проект по строительству многоквартирного дома для сотрудников АО «Омсктрансмаш» и АО «ЦКБА». Работники предприятий купят жилье по ценам ниже рыночных благодаря поддержке ПСБ. Также им предлагаются комфортные условия ипотечного кредитования.