Был добр и чуток. В Омске умер старейший преподаватель института водного транспорта

За плечами Нуора было образование в речном училище (1955 год, судовождение) и НИИВТ (1963 год, инженер-механик). Он был штурманом, механиком, капитаном на судах Омского ССРЗ, успел поработать заместителем начальника Омского технического участка по флоту. В пресс-службе учебного заведения рассказали, что Нуора был воспитанником детского дома.