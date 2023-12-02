Был добр и чуток. В Омске умер старейший преподаватель института водного транспорта

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В четверг, 30 ноября, скончался преподаватель Омского института водного транспорта Арнольд Нуора. Информация об этом накануне, 1 декабря, появилась на сайте учебного заведения. В этом году ему должно было исполниться 87 лет.
«Он был не только замечательным преподавателем, но и настоящим другом, который всегда готов был поддержать и помочь каждому, кто обратится к нему за советом или помощью. Он был прекрасным руководителем, всегда относился к работе ответственно, требовал с подчиненных во вторую очередь, с себя — в первую. Своей добротой и чуткостью он влиял на жизнь каждого и оставлял незабываемое впечатление, которое никогда не сотрется из памяти», — отметили работники института.
Известно, что этот Арнольд Нуора стал организатором лыжных походов на базе речного училища, что он закончил. Это было в середине 70-х годах. Он начал работать преподавателем судовых силовых установок и теории устройства судна.
Спустя какое-то время из-за состояния здоровья Нуора не мог проводить больше лыжных прогулок. Тогда он создал кружок технического творчества, в котором студенты создавали необходимое оборудование для кабинета СЭУ.
За плечами Нуора было образование в речном училище (1955 год, судовождение) и НИИВТ (1963 год, инженер-механик). Он был штурманом, механиком, капитаном на судах Омского ССРЗ, успел поработать заместителем начальника Омского технического участка по флоту. В пресс-службе учебного заведения рассказали, что Нуора был воспитанником детского дома.
Прощание состоится сегодня, 2 декабря, с 10:30 до 11:00 по улице Красный Путь, 143д/2. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.