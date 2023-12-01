Один из популярных пунктов выдачи загранпаспортов закрыли на ремонт

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Произойдет это из-за запланированного ремонта. Отделение №6, которое находится по адресу ул. Чкалова, 25, временно приостановит свою работу.
Однако гражданам, которые уже подали заявления на загранпаспорт, не стоит волноваться. Их заграничные паспорта будут оформлены в установленном порядке.
«О завершении ремонта и возобновлении оказания данной государственной услуги сообщим дополнительно», — добавили в пресс-службе УМВД России по Омской области.