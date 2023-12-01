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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:29

В Омске временно закрылся один из популярных пунктов выдачи загранпаспортов

Один из популярных пунктов выдачи загранпаспортов закрыли на ремонт

1 декабря 2023, 11:26
Фото: 1MI

В Омске временно закрылся один из популярных пунктов выдачи загранпаспортов

Отделение перестанет работать с 4 декабря.

Произойдет это из-за запланированного ремонта. Отделение №6, которое находится по адресу ул. Чкалова, 25, временно приостановит свою работу.

Однако гражданам, которые уже подали заявления на загранпаспорт, не стоит волноваться. Их заграничные паспорта будут оформлены в установленном порядке.

«О завершении ремонта и возобновлении оказания данной государственной услуги сообщим дополнительно», — добавили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Работа с загранпаспортами. В омской полиции требуется специалист-эксперт
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#Ремонт#Омск#Омская область#Закрытие#Новости#Загранпаспорт#Анастасия Баянова#Отделение
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