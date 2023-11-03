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Работа с загранпаспортами. В омской полиции требуется специалист-эксперт

3 ноября 2023, 02:31
Фото: 1MI
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В омской полиции ищут сотрудника для регистрации загранпаспортов

Соискателя готовы предложить зарплату от 25 000 до 40 000 рублей. Необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.

В УМВД России по городу Омску открыли вакансию специалиста-эксперта в отделе по вопросам миграции.

Сотруднику необходимо будет принимать заявления о выдаче заграничных паспортов старого образца, проверять сведения, указанные в документах, оформлять и выдавать паспорта, проводить биометрию, вести архивный учет.

Заявки от соискателей принимают до 23 ноября. Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы. Предполагается пятидневная рабочая неделя. Зарплата специалиста-эксперта составит от 25 000 до 40 000 рублей в месяц.

Ранее Город55 сообщал, что в минкульте Омской области ищут начальника управления на зарплату до 80 тысяч. Также в ведомстве открыты вакансии старших специалистов-юристов.

Зарплата до 80 тысяч. В омский минкульт ищут начальника управления
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#Полиция#Омск#УМВД#Зарплата#Миграция#Заявление#Кандидаты#Высшее образование#Вакансия#Рабочая неделя#Вакансии#Загранпаспорт#Евгений Игишев#Биометрия
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