Глава Омской области Хоценко принял участие во Всемирном русском народном соборе

В Москве прошло заседание Всемирного русского народного собора. В его работе приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других религиозных организаций, общественные объединения, деятели науки и культуры. Подробности рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, который также побывал на собрании.