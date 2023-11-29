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Глава Омской области Хоценко принял участие во Всемирном русском народном соборе

Глава Омской области Хоценко принял участие во Всемирном русском народном соборе

29 ноября 2023, 04:45
Фото: Правительство Омской области
Заседание прошло в Государственном Кремлевском дворце.

В Москве прошло заседание Всемирного русского народного собора. В его работе приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других религиозных организаций, общественные объединения, деятели науки и культуры. Подробности рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, который также побывал на собрании.

«Выступая сегодня на заседании Всемирного русского народного собора, президент России Владимир Владимирович Путин в очередной раз подчеркнул важность единения всех сил и народов России для обеспечения безопасности нашей страны, защиты справедливости и суверенитета. Наши дети должны и будут жить в сильной России!» — написал глава региона в своем тг-канале.

Виталий Хоценко отметил, что санкции запада сделали отечественную экономику только сильнее, а наши защитники на линии фронта не дают спуску врагу.

«Сохранить и защитить Россию — дело каждого жителя нашей необъятной Родины. Сделаем для этого все возможное! Омская область и Омск — город трудовой доблести, были всегда и остаются надежной опорой для Родины и нашего президента», — заключил глава региона.
#Общество#Наука#Культура#Омск#Омская область#Москва#Российская экономика#Евгений Игишев
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