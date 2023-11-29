Глава Омской области Хоценко принял участие во Всемирном русском народном соборе

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
В Москве прошло заседание Всемирного русского народного собора. В его работе приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других религиозных организаций, общественные объединения, деятели науки и культуры. Подробности рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, который также побывал на собрании.
«Выступая сегодня на заседании Всемирного русского народного собора, президент России Владимир Владимирович Путин в очередной раз подчеркнул важность единения всех сил и народов России для обеспечения безопасности нашей страны, защиты справедливости и суверенитета. Наши дети должны и будут жить в сильной России!» — написал глава региона в своем тг-канале.
Виталий Хоценко отметил, что санкции запада сделали отечественную экономику только сильнее, а наши защитники на линии фронта не дают спуску врагу.
«Сохранить и защитить Россию — дело каждого жителя нашей необъятной Родины. Сделаем для этого все возможное! Омская область и Омск — город трудовой доблести, были всегда и остаются надежной опорой для Родины и нашего президента», — заключил глава региона.