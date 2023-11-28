Пьют три раза в неделю. Прокуратура обязала восстановить подвоз воды в омскую деревню

Установлено, что в деревне проживает 188 человек, питьевую воду, согласно графику, им привозят 3 раза в неделю. Однако 20 и 22 ноября местные остались без воды. Прокуратура отреагировала на ситуацию, после чего подвоз воды был возобновлен.