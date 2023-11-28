Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

После вмешательства прокуратуры в омскую деревню вернулось водоснабжение

Пьют три раза в неделю. Прокуратура обязала восстановить подвоз воды в омскую деревню

28 ноября 2023, 11:21
Фото: Прокуратура Омской области

После вмешательства прокуратуры в омскую деревню вернулось водоснабжение

Ранее в деревню Евсюки Исилькульского района питьевую воду не привозили несколько дней.

Межрайонная прокуратура обратила внимание на ситуацию после многочисленных сообщений в СМИ об отсутствии надлежащего водоснабжения в населенном пункте.

Установлено, что в деревне проживает 188 человек, питьевую воду, согласно графику, им привозят 3 раза в неделю. Однако 20 и 22 ноября местные остались без воды. Прокуратура отреагировала на ситуацию, после чего подвоз воды был возобновлен.

Кроме того, прокуратура приехала в населенный пункт, чтобы проконтролировать ситуацию и провести прием жителей. Сейчас проводится проверка соблюдения жилищно-коммунального законодательства в деятельности администрации Исилькульского района Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Омской области
#Омск#Омская область#Прокуратура#Жалобы#Водоснабжение#Новости#Вода#Питьевая вода#Жалоба#Анастасия Баянова#Подвоз воды
Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Сегодня, 07:06
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Сегодня, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Сегодня, 06:16
Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
Сегодня, 06:15
Шок. Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул
Сегодня, 10:32