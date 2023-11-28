Пьют три раза в неделю. Прокуратура обязала восстановить подвоз воды в омскую деревню

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Межрайонная прокуратура обратила внимание на ситуацию после многочисленных сообщений в СМИ об отсутствии надлежащего водоснабжения в населенном пункте.
Установлено, что в деревне проживает 188 человек, питьевую воду, согласно графику, им привозят 3 раза в неделю. Однако 20 и 22 ноября местные остались без воды. Прокуратура отреагировала на ситуацию, после чего подвоз воды был возобновлен.
Кроме того, прокуратура приехала в населенный пункт, чтобы проконтролировать ситуацию и провести прием жителей. Сейчас проводится проверка соблюдения жилищно-коммунального законодательства в деятельности администрации Исилькульского района Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.