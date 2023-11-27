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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Омске закрылась крупная сеть аптек

«Закрыто навсегда». В Омске прекратила работу крупная сеть аптек

27 ноября 2023, 09:27
Фото: Город55

В Омске закрылась крупная сеть аптек

Речь идет о пермской «Аптеке от склада».

Филиалы сети начали активно закрываться не только на территории Омской области, но и в других регионах. Кроме того, перестала работать справочная и интернет-магазины.

Сейчас пользователи не могут делать заказы онлайн, на сайте отсутствует список филиалов, а также информация о наличии товаров. Теперь под каждой позицией размещена надпись: «сообщить о поступлении», что говорит о невозможности приобрести ничего из каталога.

Напомним, что в начале ноября в Омске закрылся ресторан «Маниллов» и сигарный клуб «Manilla», находящиеся в бизнес-центре на улице Гагарина. Ресторан работал в городе с 2018 года позиционировал себя, как заведение с кухней из разных уголков Сибири.

Фото: Город55
«Оптимальное решение». В Омске закрылись ресторан «Маниллов» и сигарный клуб Manilla
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#Здоровье#Омск#Омская область#Закрытие#Новости#Аптека#Анастасия Баянова#Аптека от склада#Закрытие аптеки
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