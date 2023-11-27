«Закрыто навсегда». В Омске прекратила работу крупная сеть аптек

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Филиалы сети начали активно закрываться не только на территории Омской области, но и в других регионах. Кроме того, перестала работать справочная и интернет-магазины.
Сейчас пользователи не могут делать заказы онлайн, на сайте отсутствует список филиалов, а также информация о наличии товаров. Теперь под каждой позицией размещена надпись: «сообщить о поступлении», что говорит о невозможности приобрести ничего из каталога.
Напомним, что в начале ноября в Омске закрылся ресторан «Маниллов» и сигарный клуб «Manilla», находящиеся в бизнес-центре на улице Гагарина. Ресторан работал в городе с 2018 года позиционировал себя, как заведение с кухней из разных уголков Сибири.