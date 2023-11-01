«Оптимальное решение». В Омске закрылись ресторан «Маниллов» и сигарный клуб Manilla

В центре Омска закрылся ресторан «Маниллов Gourmet» и сигарный клуб Manilla. Заведения находятся в бизнес-центре на улице Гагарина. На сайте ресторана и в социальных сетях информации о закрытии нет. Однако, директор заведения Наталья Пальчик подтвердила журналистам, что ресторан и сигарный клуб не работают.