«Оптимальное решение». В Омске закрылись ресторан «Маниллов» и сигарный клуб Manilla

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:34
В центре Омска закрылся ресторан «Маниллов Gourmet» и сигарный клуб Manilla. Заведения находятся в бизнес-центре на улице Гагарина. На сайте ресторана и в социальных сетях информации о закрытии нет. Однако, директор заведения Наталья Пальчик подтвердила журналистам, что ресторан и сигарный клуб не работают.
«В холдинге работают стратегически продвинутые специалисты, и такое решение на данном этапе было оптимальным», — передает слова Пальчик издание «Новый Омск».
Ресторан «Маниллов» открылся в 2018 году и позиционировал себя, как заведение с кухней из разных уголков Сибири.
Ранее Город55 сообщал, что для сети ресторанов в Омске ищут нового владельца. На продажу выставили три заведения — «Суши таун», «Бургер Дом» и «Мишу». Все они занимают помещения цокольного этажа в жилом доме в микрорайоне «Серебряный берег».