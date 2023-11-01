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«Оптимальное решение». В Омске закрылись ресторан «Маниллов» и сигарный клуб Manilla

1 ноября 2023, 05:05
Фото: Midjourney
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В центре Омска прекратили работу ресторан «Маниллов» и сигарный клуб Manilla

Заведения располагаются в бизнес-центре на улице Гагарина.

В центре Омска закрылся ресторан «Маниллов Gourmet» и сигарный клуб Manilla. Заведения находятся в бизнес-центре на улице Гагарина. На сайте ресторана и в социальных сетях информации о закрытии нет. Однако, директор заведения Наталья Пальчик подтвердила журналистам, что ресторан и сигарный клуб не работают.

«В холдинге работают стратегически продвинутые специалисты, и такое решение на данном этапе было оптимальным», — передает слова Пальчик издание «Новый Омск».

Ресторан «Маниллов» открылся в 2018 году и позиционировал себя, как заведение с кухней из разных уголков Сибири.

Ранее Город55 сообщал, что для сети ресторанов в Омске ищут нового владельца. На продажу выставили три заведения — «Суши таун», «Бургер Дом» и «Мишу». Все они занимают помещения цокольного этажа в жилом доме в микрорайоне «Серебряный берег».

В Омске в микрорайоне «Серебряный берег» за 1,5 млн продают сразу три ресторана
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#Бизнес#Омск#Соцсети#Ресторан#Мероприятия#Закрытие#Компания#Директор#Евгений Игишев#Сайт
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