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В Омске разыскивают омича, потратившего деньги с чужой карты

Попал на камеры. Полицейские разыскивают омича, устроившего шоппинг на чужие деньги

27 ноября 2023, 11:10
Фото: 1MI

В Омске разыскивают омича, потратившего деньги с чужой карты

Поисками занимаются сотрудники отдела полиции №10.

С заявлением о списании денег в отделение обратилась 48-летняя жительница Центрального округа. Женщина рассказала, что последний раз оплачивала товары в магазине на улице Бударина, после чего потеряла карту.

На следующий день омичка зашла в банковское приложение и увидела, что кто-то списал с ее карты более 6000 рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что к списаниям причастен неизвестный омич, действия которого попали на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что он совершил 16 покупок в различных магазинах на территории Центрального округа. Сейчас его личность пытаются установить.

«Если вы узнали данного гражданина или располагаете информацией о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 8-913-969-26-68, 79-37-02 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД.
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