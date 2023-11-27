Попал на камеры. Полицейские разыскивают омича, устроившего шоппинг на чужие деньги

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
С заявлением о списании денег в отделение обратилась 48-летняя жительница Центрального округа. Женщина рассказала, что последний раз оплачивала товары в магазине на улице Бударина, после чего потеряла карту.
На следующий день омичка зашла в банковское приложение и увидела, что кто-то списал с ее карты более 6000 рублей.
В ходе проверки полицейские установили, что к списаниям причастен неизвестный омич, действия которого попали на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что он совершил 16 покупок в различных магазинах на территории Центрального округа. Сейчас его личность пытаются установить.
«Если вы узнали данного гражданина или располагаете информацией о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 8-913-969-26-68, 79-37-02 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД.