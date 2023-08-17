В Омске задержали банду мошенников, промышлявших обманом с банкротствами

По предварительным данным, злоумышленники убеждали потерпевших, желавших оформить банкротство, взять автокредит. По совету мошенников-юристов клиенты предоставляли в банки заведомо ложные сведения о своей платежеспособности и получали крупные суммы. Часть денег потерпевшие отдавали представителям организации.