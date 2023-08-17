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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:06

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В Омске задержали банду мошенников, промышлявших обманом с банкротствами

17 августа 2023, 10:03
Фото: УМВД России по Омской области
Скриншот
Под следствием находятся 10 фигурантов.

Полицейские задержали 10 жителей Омской и Новосибирской области, подозреваемых в мошенничестве при оформлении банкротств, сообщили в пресс-службе ведомства. Аферисты действовали под видом сети юридических фирм.

По предварительным данным, злоумышленники убеждали потерпевших, желавших оформить банкротство, взять автокредит. По совету мошенников-юристов клиенты предоставляли в банки заведомо ложные сведения о своей платежеспособности и получали крупные суммы. Часть денег потерпевшие отдавали представителям организации.

У членов банды прошли обыски, изъята техника и документы.

«Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим подозреваемым — в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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