В Омске задержали банду мошенников, промышлявших обманом с банкротствами

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Полицейские задержали 10 жителей Омской и Новосибирской области, подозреваемых в мошенничестве при оформлении банкротств, сообщили в пресс-службе ведомства. Аферисты действовали под видом сети юридических фирм.
По предварительным данным, злоумышленники убеждали потерпевших, желавших оформить банкротство, взять автокредит. По совету мошенников-юристов клиенты предоставляли в банки заведомо ложные сведения о своей платежеспособности и получали крупные суммы. Часть денег потерпевшие отдавали представителям организации.
У членов банды прошли обыски, изъята техника и документы.
«Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим подозреваемым — в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.