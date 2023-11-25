Виталий Хоценко поручил создать в Омской области оргкомитет по проведению Года семьи

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Published Сегодня, 08:38
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Сегодня, 25 ноября, в правительстве Омской области состоялось заседание, на котором обсуждались мероприятия Года семьи. Подробности рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«На оперативном совещании поручил своему заместителю Владимиру Васильевичу Куприянову сформировать оргкомитет, подготовить и представить план мероприятий, которые мы будем проводить в Год семьи. Важно охватить все категории. Особое внимание нужно уделить семьям участников СВО. Каждая семья должна чувствовать на себе нашу заботу, а наши защитники на передовой должны чувствовать, что дома все спокойно, все в порядке», — сообщил глава Омской области.
В состав оргкомитета войдут также министерство образования и другие отраслевые ведомства и структуры.
Отметим, что 2024-й Годом семьи объявил президент России Владимир Путин в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей.