В Омском районе отремонтируют Троицкую среднюю школу

Как ранее сообщал Город55, в селе Троицком торжественно открыли новый межпоселковый газопровод. На событии присутствовали первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. Затем делегация посетила Троицкую среднюю общеобразовательную школу, которая теперь также будет обогреваться газом. Высокопоставленных гостей сопровождал глава Омского района Геннадий Долматов.