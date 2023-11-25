В Омском районе отремонтируют Троицкую среднюю школу

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:51
Как ранее сообщал Город55, в селе Троицком торжественно открыли новый межпоселковый газопровод. На событии присутствовали первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. Затем делегация посетила Троицкую среднюю общеобразовательную школу, которая теперь также будет обогреваться газом. Высокопоставленных гостей сопровождал глава Омского района Геннадий Долматов.
В ходе встречи с педагогическим коллективом и учениками губернатор Виталий Хоценко объявил о предстоящей реконструкции Троицкой школы.
«По словам Виталия Павловича, образовательное учреждение будет отремонтировано в рамках президентской программы капремонта. Работы начнутся со следующего года», — сообщил в своих соцсетях глава района Геннадий Долматов.
Кроме того, школьникам подарили теннисный стол, который установили в рекреации. Виталий Хоценко и Сергей Густов даже сыграли с ребятами партию в настольный теннис.
Также школе вручили сертификат на получение портативной акустической системы с микрофоном, передали связки футбольных и баскетбольных мячей. В качестве ответного жеста делегатам подарили рукодельные обереги мастериц Морозовского сельского дома культуры.