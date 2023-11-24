В Омской области достроили межпоселковый газопровод

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
В пресс-службе правительства Омской области сообщили о завершении строительства межпоселкового газопровода. В честь этого в Омском районе организовали праздничное мероприятие, в котором поучаствовали первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Омской области Виталий Хоценко, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Газопровод протяженностью в 7,3 километра построили в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Омской области на период с 2021 по 2025 годы. Так, теперь мазутные котельные в селе Троицкое и поселке Новоомский переведены на газ. Они снабжают теплом 32 многоквартирных и 83 частных домов. Также с ними отопление есть в школах, больницах, домах культуры, в колледже и детских садах.
«Благодаря строительству межпоселкового газопровода две котельные в двух населенных пунктах Омского района будут переведены на газ. Мы только что были в одной из котельных, пообщались с сотрудниками. Они начинали с угля, затем был мазут, теперь природный газ. Это, действительно, великое дело и большое событие и для Омского района, и для жителей. Безусловно, это даёт ещё и экономический эффект. Сокращение расходов на топливо по двум населённым пунктам составит порядка 40 млн рублей, которые могут быть направлены на решение других задач», — сказал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
С решением данных вопросов в Омской области уровень обеспеченности природным газом оказался одним из самых высоких в Сибири. Показатель приблизился к 52%. К слову, по поручению президента Владимира Путина в Омской области, как и других регионах страны, семьи участников СВО и инвалиды первой группы получают поддержку со стороны властей по догазификации.
«Сегодня у нас 29 категорий льготников и мы будем дальше список мер поддержки увеличивать. Сегодня у нас порядка шести тысяч человек уже воспользовались этим правом. Уверен, это количество будет только расти, потому что с компанией „Газпром“ идем дальше газифицировать наши населенные пункты», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Глава региона сообщил, что до конца 2025 года еще в 51 населенном пункте десяти муниципальных районов появится газ, в том числе и на севере.