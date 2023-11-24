В Омской области достроили межпоселковый газопровод

Газопровод протяженностью в 7,3 километра построили в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Омской области на период с 2021 по 2025 годы. Так, теперь мазутные котельные в селе Троицкое и поселке Новоомский переведены на газ. Они снабжают теплом 32 многоквартирных и 83 частных домов. Также с ними отопление есть в школах, больницах, домах культуры, в колледже и детских садах.