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Представились дознавателем и сотрудником банка. Пожилую омичку обманули мошенники

25 ноября 2023, 04:50
Фото: Midjourney
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Омская пенсионерка поверила аферистам и лишилась 800 тысяч рублей

Женщине сообщили, что неизвестный пытается снять деньги с ее счета. Чтобы обезопасить средства, требовалось снять их и перевести по указанным реквизитам.

В Омске мошенники обманули 74-летнюю жительницу Кировского округа. Женщина перевела аферистам 800 тысяч рублей, сообщили сегодня, 25 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что пенсионерке позвонила женщина под видом дознавателя полиции и сообщила, что неизвестный по нотариальной доверенности пытается снять деньги с банковского счета потерпевшей. Чтобы успокоить омичку, мошенница предложила поговорить с якобы представителем Центробанка.

Аферисты убедили женщину снять все накопления и перевести на «безопасный счет», что она и сделала.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Москва#Уголовное дело#Мошенники#Евгений Игишев
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