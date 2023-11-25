Представились дознавателем и сотрудником банка. Пожилую омичку обманули мошенники

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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В Омске мошенники обманули 74-летнюю жительницу Кировского округа. Женщина перевела аферистам 800 тысяч рублей, сообщили сегодня, 25 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что пенсионерке позвонила женщина под видом дознавателя полиции и сообщила, что неизвестный по нотариальной доверенности пытается снять деньги с банковского счета потерпевшей. Чтобы успокоить омичку, мошенница предложила поговорить с якобы представителем Центробанка.
Аферисты убедили женщину снять все накопления и перевести на «безопасный счет», что она и сделала.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.