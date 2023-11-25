Представились дознавателем и сотрудником банка. Пожилую омичку обманули мошенники

Выяснилось, что пенсионерке позвонила женщина под видом дознавателя полиции и сообщила, что неизвестный по нотариальной доверенности пытается снять деньги с банковского счета потерпевшей. Чтобы успокоить омичку, мошенница предложила поговорить с якобы представителем Центробанка.