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Покупал «голду» в играх. Девятилетний омич перевел мошенникам 24 тысячи

14 октября 2023, 05:49
Фото: 1MI
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В Омске 9-летний геймер перевел мошенникам 24 тысячи за промокоды для игры

Школьник отправил необходимую сумму с карты своей матери.

В Омске 9-летний школьник перевел мошенникам 24 тысяч рублей, пытаясь купить промокоды для онлайн-игры, сообщили 14 октября в пресс-службе полиции. Ребенок увидел в одном из мессенджеров объявление о продаже внутриигровой валюты для популярного шутера.

Чтобы приобрести «голду» (так называют игровую валюту), необходимо было отправить с телефона сообщение со словом «перевод», что школьник и сделал, воспользовавшись смартфоном своей матери.

Деньги со счета списались, но игровая валюта школьнику так и не пришла. Мошенник же удалил переписку с мальчиком после того, как получил необходимую сумму. Ребенок рассказал, что его обманули, лишь когда мать заметила списание средств.

В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Происшествия#Интернет#Полиция#Омск#Мошенничество#Безопасность#Дети#Уголовное дело#Мошенники#Евгений Игишев
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