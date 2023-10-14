Покупал «голду» в играх. Девятилетний омич перевел мошенникам 24 тысячи

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В Омске 9-летний школьник перевел мошенникам 24 тысяч рублей, пытаясь купить промокоды для онлайн-игры, сообщили 14 октября в пресс-службе полиции. Ребенок увидел в одном из мессенджеров объявление о продаже внутриигровой валюты для популярного шутера.
Чтобы приобрести «голду» (так называют игровую валюту), необходимо было отправить с телефона сообщение со словом «перевод», что школьник и сделал, воспользовавшись смартфоном своей матери.
Деньги со счета списались, но игровая валюта школьнику так и не пришла. Мошенник же удалил переписку с мальчиком после того, как получил необходимую сумму. Ребенок рассказал, что его обманули, лишь когда мать заметила списание средств.
В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».